Čudo u Lisabonu: Dječak (3) preživio havariju uspinjače

U srcu portugalske prijestolnice, gdje štropot povijesne uspinjače obično donosi radost turistima i olakšanje lokalnom stanovništvu, zavladali su šok i tišina. Stravična nesreća uspinjače Elevador da Glória odnijela je 16 života i ostavila grad u žalosti. Ipak, usred nezamislive tragedije, dogodilo se čudo – trogodišnji njemački dječak izvučen je živ iz smrskanog vagona u kojem je njegov otac poginuo, a majka zadobila teške ozljede.

Godišnji iz noćne more

Majka dječaka ostala je u kritičnom stanju, dok je njegov otac pronađen mrtav nakon što je poznata žičara Glória Funicular izgubila kontrolu i zabila se u zgradu.

Foto: Pedro Nunes

Tragična obitelj bila je na odmoru u portugalskoj prijestolnici, kada je, prema izvješćima, žičara iskliznula s užeta.

Nakon što je dječak spašen, nije htio pustiti policajca koji je spasio njegovu majku, moleći:

„Molim te, drži me!“

Prema pisanju CNN Portugal, 45-godišnji policajac odjurio je s majkom u bolnicu dok je bila u kritičnom stanju, a dječak je cijelo vrijeme ostao uz njega.

Foto: Pedro Nunes

Nesreća se dogodila kada je, prema prvim informacijama, puknuo jedan od kabela, zbog čega je vagon koji se spuštao niz strmu ulicu ostao bez kočnica. Očevici su opisali kako je uspinjača nekontrolirano jurila, a zatim u oštrom zavoju izletjela s tračnica. "Udarila je u zgradu brutalnom snagom i raspala se poput kartonske kutije", izjavila je za lokalnu televiziju svjedokinja Teresa d’Avo.

Foto: Pedro Nunes

Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti, a premijer Luís Montenegro nesreću je nazvao "jednom od najvećih ljudskih tragedija u našoj novijoj povijesti". Gradonačelnik Lisabona, Carlos Moedas, izjavio je kako je ovo "tragedija kakvu naš grad nikada nije vidio".