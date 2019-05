Čudom je živa: Dok je spavala, Milkici vjetar otpuhao zid kuće

Nju je te, umalo kobne noći, iz kreveta doslovno izbacilo rušenje zida njezine dotrajale kuće. Milkica je preboljela dva moždana udara te boluje od epilepsije. Živi sama sa 47-godišnjim sinom Željkom, koji boluje od karcinoma.

- Znala sam da je naša kuća trošna, ali nikad nisam pomislila da bi se mogla urušiti. Srećom se krevet nalazio na suprotnoj strani od vanjskog zida koji se srušio - priča nam sporim glasom Milkica, još uvijek pod šokom zbog ovog događaja.

U prvi tren je, kako nam kaže, pomislila da se srušio dio stropa, a ne cijeli vanjski zid koji se rasuo do ograde sa susjedom Jasenkom Kadoić, koja jedina vodi skrb o njih dvoje u sklopu EU projekta „Zaželi“. Ona nas je i obavijestila o njihovoj tragediji, jer obitelj Špoljarić nema ni telefonski priključak.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Rijetko tko im zalazi osim poštara koji svaki mjesec Milkici nosi po 420 kn, dok Željko prima nešto ispod 900 kn. To im je sav prihod. Zbog bolesti ne mogu ni posaditi nešto u vrtu. Susjeda Jasenka im je „desna“ ruka jer umjesto njih odlazi u trgovinu i vozi ih prema potrebama kod liječnika te im podiže lijekove.

Nemaju drugog doma, još će jednu večer provesti u ruševini

- Ako kiša i vjetar ne prestanu teško mi je povjerovati i da će ovo od kuće ostati. Jednostavno se raspada - priča nam Milkica.

No ona nema kud. Pa će još jednu večer provesti u onome što joj je ostalo od doma. Dok smo pričali sa skromnom obitelji, kuća je izgledala kao da se može srušiti svakog trenutka. No za razliku od nas, Špoljarići su izgleda naviknuli na škripu zidova i stenjanje građe pod naletom oluje. Cijelo vrijeme su mi pogledi letjeli prema zidovima i najčešće prema stropu. Nekoliko puta smo si postavili pitanje kako li su samo preživjeli zimu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Život nije mazio obitelj Špoljarić. Milkica je sa suprugom do njegove smrti prije deset godina živjela u naselju Lasovac koje je udaljeno 20 kilometara od Velike Pisanice. Nakon njegove smrti prodala je nekretninu u Lasovcu i doselila se u Veliku Pisanicu gdje je živio sin Željko, a kćer se odselila u Austriju. Tamo živi sama s djecom i teško spaja kraj s krajem tako da bratu i majci ne može financijski pomoći. Željko je živio sa ženom do prije nekih šest godina kad je preminula nakon teške bolesti.



Nakon smrti supruge, Željko se preselio kod majke i od tog trenutka žive u kući staroj više od 100 godina. Majku i sina zatekli smo kako sjede u kuhinji, inače jedinoj grijanoj prostoriji koju imaju. Dane provode u samoći. Gotovo nitko, osim susjede Jasenke im ne dolazi u posjete.

Željko je hrvatski branitelj: 'Nikad nisam tražio nikakva prava'

Željko je inače hrvatski branitelj i ima 318 dana u obrani zemlje za koju je uzeo oružje u ruke 1991. godine. Prije više od godinu dana teško se razbolio. Dijagnoza - rak grla. Nakon prve operacije uslijedila je ubrzo i druga i danas više ne može govoriti. Komunicirali smo papirom i olovkom.