Obavijesti

News

Komentari 13
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
Foto: čitatelj/24sata

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

Jedan je obukao lateks triko s tangama, čizme s "kopitima" do iznad koljena, stavio periku konjske glave sa svilenim repom, izvijao se i zavodio kameru, puzao po podu, skakutao, trčao. Ne znam što se događalo, ispričala nam je šokirana čitateljica koja je u nedjelju ujutro na nasipu rijeke Save snimila neobičan prizor.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Snimka čitatelja: Što se to događa na nasipu? 01:20
Snimka čitatelja: Što se to događa na nasipu? | Video: 24sata Video

To jutro nije se nadala ovom prizoru. Kako nam je rekla, krenula je u jutarnju šetnju. Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. Pod dojmom je ostala satima.EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...
Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!
FOTO

Kolindi pisali da izgleda poput manekenke: Pogledajte fotke dok je hodala modnim pistama!

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica. Na društvenim mrežama pisali su joj da izgleda kao manekenka. No Kolinda je već imala iskustva s modnim pistama. Donosimo fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025