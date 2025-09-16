Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Jedan je obukao lateks triko s tangama, čizme s "kopitima" do iznad koljena, stavio periku konjske glave sa svilenim repom, izvijao se i zavodio kameru, puzao po podu, skakutao, trčao. Ne znam što se događalo, ispričala nam je šokirana čitateljica koja je u nedjelju ujutro na nasipu rijeke Save snimila neobičan prizor.

Snimka čitatelja: Što se to događa na nasipu?

To jutro nije se nadala ovom prizoru. Kako nam je rekla, krenula je u jutarnju šetnju. Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. Pod dojmom je ostala satima.EndFragment