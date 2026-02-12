ČUJ, IMAMO PROBLEM 'Zaštitari se zaključali pa su u kombi za prijevoz love ulazili kroz krov!'

Zaposlenici jedne zaštitarske tvrtke našli su se u problemu kada su se na parkingu u Metkoviću zaključali izvan kombija. Kako ga nikako nisu mogli otključati, bili su prisiljeni improvizirati i ući u kombi kroz krovni prozor. Jedan od njih popeo se na krov kombija i pajserom otvarao krovni prozor, dok je drugi za to vrijeme osiguravao prostor oko vozila.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:27 Zaštitari provaljuju u svoje vozilo | Video: čitatelj/24sata

- Ili im je ključ ostao u kombiju ili ga iz nekog razloga nisu uspjeli otključati, no dečki su morali pajserom otvarati krovni prozor. Jedan je otvarao, drugi kao držao stražu - smije se naš čitatelj.

Nakon što je krovni prozor popustio, zaštitari su ušli u vozilo.

Kontaktirali smo Sokol Security.

- Obzirom da je snimku teško demantirati, možemo samo naglasiti da dva zaštitara društva nisu provaljivala, nego ulazila u oklopno vozilo društva. Svako oklopno vozilo ima elektronski sustav zaključavanja svih vrata, a kako je navedeno vozilo ostalo bez napajanja, samim tim i navedeni sustav nije radio. Kako se radi o oklopnom vozilu, ulazak kroz bilo koja vrata podrazumijeva busenje brava na oklopnim vratima vozila i bitno teži i složeniji postupak otvaranja vozila u navedenom stanju - poručili su iz Sokola dodajući kako su zbog cijele situacije morali posegnuti za opcijom ulaska kroz krovni otvor.

- Inače na navedenoj lokaciji su i naše službene prostorije tako da se radilo o ulasku u vozilo koje nije bilo na liniji prijevoza vrijednosti te sa kojim su zaštitari tek trebali krenuti na relaciju prijevoza…Navedena radnja izgleda malo spektakularnije i neobično, no ne radi se o prvom slučaju u dosadašnjoj praksi društava koja koriste oklopna vozila za prijevoz novca - rekli su nam.