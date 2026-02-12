Obavijesti

ČUJ, IMAMO PROBLEM 'Zaštitari se zaključali pa su u kombi za prijevoz love ulazili kroz krov!'

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Ili im je ključ ostao u kombiju ili ga iz nekog razloga nisu uspjeli otključati, no dečki su morali pajserom otvarati krovni prozor. Jedan je otvarao, drugi kao držao stražu, smije se naš čitatelj

Zaposlenici jedne zaštitarske tvrtke našli su se u problemu kada su se na parkingu u Metkoviću zaključali izvan kombija. Kako ga nikako nisu mogli otključati, bili su prisiljeni improvizirati i ući u kombi kroz krovni prozor. Jedan od njih popeo se na krov kombija i pajserom otvarao krovni prozor, dok je drugi za to vrijeme osiguravao prostor oko vozila.

- Ili im je ključ ostao u kombiju ili ga iz nekog razloga nisu uspjeli otključati, no dečki su morali pajserom otvarati krovni prozor. Jedan je otvarao, drugi kao držao stražu - smije se naš čitatelj. 

Nakon što je krovni prozor popustio, zaštitari su ušli u vozilo.

Kontaktirali smo Sokol Security.

- Obzirom da je snimku teško demantirati, možemo samo naglasiti da dva zaštitara društva nisu provaljivala, nego ulazila u oklopno vozilo društva. Svako oklopno vozilo ima elektronski sustav zaključavanja svih vrata, a kako je navedeno vozilo ostalo bez napajanja, samim tim i navedeni sustav nije radio. Kako se radi o oklopnom vozilu, ulazak kroz bilo koja vrata podrazumijeva busenje brava na oklopnim vratima vozila i bitno teži i složeniji postupak otvaranja vozila u navedenom stanju - poručili su iz Sokola dodajući kako su zbog cijele situacije morali posegnuti za opcijom ulaska kroz krovni otvor.

- Inače na navedenoj lokaciji su i naše službene prostorije tako da se radilo o ulasku u vozilo koje nije bilo na liniji prijevoza vrijednosti te sa kojim su zaštitari tek trebali krenuti na relaciju prijevoza…Navedena radnja izgleda malo spektakularnije i neobično, no ne radi se o prvom slučaju u dosadašnjoj praksi društava koja koriste oklopna vozila za prijevoz novca - rekli su nam.

