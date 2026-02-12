Policija upala muškarcu u stan u Splitu, on ih je napao nožem!

Policajac je napadnut nožem i suzavcem prilikom intervencije u jednom splitskom stanu. Napad se dogodio danas oko 12.30 sati nakon što su policajci, postupajući po nalogu Županijskog suda u Splitu, morali prisilno ući u stan jer im muškarac nije htio otvoriti vrata.

Čim su policijski službenici ušli u stan, muškarac ih je prvo poprskao suzavcem, a potom je policajca napao nožem. Zahvaljujući zaštitnoj opremi koju je policajac nosio, on nije ozlijeđen.

Kolege su napadača brzo savladale i privele u službene prostorije. Trenutno traje kriminalističko istraživanje, a očevidom na mjestu događaja rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu.