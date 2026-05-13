Cura koja je mlatila Filipinca u Zagrebu od ranije je poznata policiji po nasilnom ponašanju

Djevojka (20) koja je uhićena nakon napada na Filipinca u centru Zagreba policiji je poznata od ranije po remećenju javnog reda i mira, a u tim je incidentima također bila i nasilna, piše Ana Raić za Index.

Podsjetimo, policija je jučer objavila kako su uhitili djevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. svibnja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin. Uznemirujuća snimka događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama.

Pokretanje videa... 00:41 UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca... | Video: 24sata

Iz policije su priopćili da je žena uhićena u ranim večernjim satima te da je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje. Zbog toga još nije poznato i za što će se teretiti djevojku. Za remećenje reda i mira može joj se izreći kazna od 200 do 4000 eura, ali i zatvor do 30 dana. No, moguće je i da se djelo kvalificira kao nasilničko ponašanje, za što je moguće i do tri godine zatvora.

Napadnuti Filipinac za Dnevnik.hr. je ispričao da se sve dogodilo 2. svibnja oko tri sata ujutro kada se s izlaska vraćao pješice u smještaj.

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je za Dnevnik.hr. Tvrdi da je nakon toga napustio mjesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

"Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti točnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", naglasio je. Policija je došla u njegov smještaj i ispitala ga o incidentu. Nije mogao identificirati napadače, nego je samo ispričao što se dogodilo.

"Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijam. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a nitko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sjedio u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili identifikacijski dokument. Zatim sam se vratio u smještaj kako bih se odmorio", rekao je.

Pokretanje videa... 00:41 UZNEMIRUJUĆE Djevojka u Zagrebu mlatila stranca... | Video: 24sata

U napadu je zadobio masnicu oko oka, oteklinu i modrice na licu, a boljelo ga je i tijelo.

Prije odlaska iz Hrvatske, u njegov su smještaj došla još dva policijska službenika kako bi uzeli službenu izjavu. "Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji", potvrdio je.

Snimka napada proširila se društvenim mrežama.

"Gledati tu snimku i čitati javne komentare o incidentu bilo je iznimno potresno i traumatično, osobito zato što mnogi ljudi koji komentiraju ne poznaju me osobno niti razumiju sve okolnosti. I ja bih sam želio shvatiti zašto sam iznenada napadnut", poručio je.

Posljednjih deset godina živi i radi u Dubaiju. "Tamo vodim vlastiti posao i tvrtku. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima također tvrdilo da sam se neprimjereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem", naveo je.

"Živim u zemlji u kojoj nepoštivanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a odgojen sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i nećakinje koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene", izjavio je, dodavši da se nada poštenoj istrazi.