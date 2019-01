Curica (13) bila oteta 88 dana: 'Vidio sam je i morao to učiniti'

Nakon što je 13-godišnja Jayme Closs provela 88 dana u zatočeništvu, njezinog otmičara Jakea Pattersona (21) optužili su u utorak na sudu u američkom gradiću Gordonu u Wisconsinu za ubojstvo njezinih roditelja, Jamesa (56) i Denise Closs (46), otmicu i oružanu pljačku.

Sud je za Pattersona, uhićenog 15 minuta nakon što je Jayme uspjela pobjeći, odredio jamčevinu od pet milijuna dolara. Ako ga porota proglasi krivim, najvjerojatnije će ga osuditi na doživotni zatvor.

Tijekom čitanja optužnice, isplivali su jezivi detalji gnjusnog zločina.

Prema vlastitom priznanju, Jake Patterson vidio je Jayme Closs prvi puta u životu dok je ulazila u školski autobus. Čim ju je vidio, odlučio je da će je oteti, izjavio je istražiteljima. Nije znao kako se zove, a imena njezinih roditelja saznao je kasnije iz novina, nakon što ih je oboje ubio.

Foto: Facebook

U priznanju policiji, Patterson je objasnio kako je pomno isplanirao zločin. Ukrao je registracijske pločice i stavio ih na svoje vozilo. Obrijao je glavu kako ne bi ostavio DNK na mjestu zločina, a tijekom napada nosio je masku i rukavice kako na sačmarici ne bi ostali otisci prstiju.

Policiji je izjavio da je 'temeljito proučio koje se oružje najviše proizvodi i kupuje pa mu je teže ući u trag'. Procijenio je i da će sa sačmaricom 'žrtvi nanijeti teže ozljede pa je to najbolji izbor oružja za ubojstvo'.

S namjerom da otme tinejdžerku koja mu je zapela za oko, dva puta je došao pred obiteljsku kuću u kojoj je Jayme živjela s roditeljima.

Tjedan dana prije napada, dovezao se do kuće, no odustao je jer je na prilazu bilo parkirano mnoštvo automobila. Dan-dva kasnije, ponovno je došao pred kuću. Vidio je upaljena svjetla i nekoliko prolaznika pokraj kuće, pa je po drugi put odgodio svoj plan.

