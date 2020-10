\u00a0- Ponedjeljkom ... dramati\u010dno. Suze desetogodi\u0161njaka. Ubrzo olak\u0161anje. Zetovci po\u0161teno \u010duvaju ono \u0161to na\u0111u. Pa i prvi mobitel klinca koji je tek odnedavno krenuo sam putovati gradom. I tramvajem. Hvala voza\u010du Josipu \u0160imunovi\u0107u. Obradovalo ga je pismo - napisala je mama Karmena na svom Facebook profilu.

\u00a0

\u00a0

Curica u busu izgubila najdražeg plišanog vuka: 'Vav vav nam je došao doma, vratio ga je vozač'

Ovaj mjesec smo preselili s jedne strane grada na drugu i to joj je bilo dosta stresno. Zbog toga ga i zadnja dva tjedna stalno nosi u vrtić, to je njezin Vav-vav, rekla je mama male djevojčice

<p>Zetovac <strong>Marijan</strong> ga je sigurnog doveo do nas nazad, našao ga u noćnoj smjeni, kod sređivanja busa iskopao moj broj i upravo ga donio. Vav vav je došao doma, rekla nam je <strong>Megi</strong>, mama curice <strong>Aurore</strong> (2,5), koja je u utorak izgubila svog najdražeg plišanca, sivog vuka. </p><p>- Bio je jučer Dan jabuka, pa je gospodična nosila vrećicu s jabukama i vuka. Ušle smo u Savskom gaju XII u bus 222, izašle kod Muzeja suvremene umjetnosti, da presjednemo na drugi bus. Minutu kasnije počela je govoriti ‘van,vav’ i tražiti vuka oko klupice. Uskoro su joj suze navrle na oči. Izgleda da joj je vuk ispao u busu - rekla je mama Megi.</p><p>Mama je Auroru uspjela smiriti dok su stigle do vrtića te joj je rekla da će dobiti vuka nakon vrtića. Odmah je zvala ZET-ovu službu za nađene stvari, a oni su odmah zvali u spremište te je vozač pregledao bus, ali vuka nije našao. </p><p>Djevojčica vuka ima već pola godina. Dobila ga je za uspomenu kad je prvi put posjetila Zoološki vrt. </p><p>- Ulazeći u dućan smo joj rekli da može odabrati jednu stvar koju moramo dati teti da naplati. Dala sam joj crvenu pandu, koju je nosila dok je razgledavala po suvenirnici, ali kada je vidjela vuka ostavila je pandu, uzela vuka i otrčala s njime teti na blagajnu. Od tad kuda god idemo on ide s nama, spava s njim, a ovaj mjesec smo preselili s jedne strane grada na drugu i to joj je bilo dosta stresno. Zbog toga ga i zadnja dva tjedna stalno nosi u vrtić, to je njezin Vav, vav - rekla je Megi te nadodala da je pokušala sve da joj pronađe plišanca, a htjela je kupiti novi, ali ga nije bilo. </p><p>- Poslala sam i upit u suvenirnicu da odemo kupiti novi, ali nemaju ih više. Muž je tražio po internetu, većina njih ima dostavu samo po Americi i Australiji, a oni koji dostavljaju poštarina je 45 dolara, a za to nemamo novaca jer sam zbog korone dobila otkaz nakon 4 godine rada u istoj firmi. Kad sam jučer Auroru pokupila iz vrtića, odmah je zavirila u kutiju i rekla "vav vav". Brzo sam joj odvratila misli s odlaskom u parkom, a navečer ga je opet tražila, pa smo joj rekli da je otišao posjetiti mamu. Odvraćali smo joj misli na druge načine . rekla je mama Megi i nadodala da plišanac ide na pranje kako bi bio spreman za spavanje. </p><h1>I drugi ZET-ovac dječaku (10) vratio mobitel</h1><p> - Ponedjeljkom ... dramatično. Suze desetogodišnjaka. Ubrzo olakšanje. Zetovci pošteno čuvaju ono što nađu. Pa i prvi mobitel klinca koji je tek odnedavno krenuo sam putovati gradom. I tramvajem. Hvala vozaču Josipu Šimunoviću. Obradovalo ga je pismo - napisala je mama Karmena na svom Facebook profilu.</p><p> </p><p> </p>