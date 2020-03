Čuvajte se 'američkog sifilisa' i Trumpove zapanjujuće gluposti

Da, porijeklo korona virusa je Kina. Da, od tamo se, prema dosad dostupnim podacima, proširio u Europu i svijet. Kina ga je, kako stvari stoje, pobijedila ili pobjeđuje. Ali nije se 'začahurila' i nije poručila 'mi smo bolje, vas tko ***!

Ne, kineski stručnjaci bili su već u Iraku i Iranu, bili su i u Italiji, svjesno su se izložili opasnosti kad su donijeli opremu i savjete u borbi protiv opakog virusa kojeg je američki predsjednik Donald Trump nazvao - kineskim.

I to u tonu koji samo dijeli ljude, potiče mržnju i netrpeljivost, baš sve suprotno onome što moramo činiti da pobijedimo ovaj virus. No da bismo to učinili, moramo prije svega biti ljudi. Moramo biti sve ono što Trump nije.

No evo ga, citata koji je zgrozio svijet.

- Sjedinjene Američke Države snažno će podržavati industrije poput zrakoplovne, koje su posebno ugrožene širenjem 'Kineskog virusa'. Bit ćemo jači nego ikad prije - napisao je Trump na Twitteru.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!