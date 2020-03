'Student je u izolaciji, zovite policiju ako ga vidite da izlazi'

U vrijeme pandemije korona virusa, dok domaći i svjetski autoriteti pozivaju na promišljenost i solidarnost, društvenim mrežama kruži fotografija natpisa zalijepljenog u haustoru jedne zgrade u Zagrebu.

- U zgradu se vratio student iz Slovenije, koji mora biti u izolaciji. Upitno je tko će njemu donositi namirnice! Živi sam. Molim vas ako ga vidite da izlazi prijavite policiji. Svi smo ugroženi i nemojmo biti ne odgovorni - upozorava poruka ispisana velikim tiskanim slovima, koju prenosimo bez pravopisnih intervencija. Kazne za izlazak iz samoizolacije su, naravno, velike i opravdane. No zanimalo nas je je li itko od stanara zgrade, prije nego što su stavili obavijest, ponudio pomoć studentu dok je izoliran, jesu li ga pitali treba li mu dostaviti namirnice, ima li koga tko mu može priskočiti tijekom tih 14 dana...

Foto: čitatelj24sata

Poruku je, kako doznajemo, napisala predstavnica stanara te zgrade. Njen identitet je poznat redakciji, kao i adresa zgrade, ali ne objavljujemo ih zbog zaštite identiteta studenta. Predstavnica stanara nam je sama potvrdila da je sadržaj poruke njenih misli djelo.

- To je hrvatski student. Nije nas obavijestio da je u izolaciji. Mislim da to nije u redu. Ne znam je li napuštao izolaciju, masa ljudi me zvala i rekla da uopće ne znaju tko je on. Jedna gospođa je rekla da je mogao biti kod mene i puhati u mene, a da ja ne znam - kaže nam zabrinuta predstavnica.

- Nitko ne radi stigmu. Da je normalni odnos, došao bi i rekao: Gospođo, ja sam u izolaciji. Mi ne znamo ima li koga tko će ga podvoriti. Da je nazvao mene, mi suvlasnici bismo se pobrinuli da dobije hranu i sve ostalo. Mislim da je ovo vrlo neozbiljno - uvjerena je zastupnica zgrade.

Zanimalo nas je misli li ipak da se ovdje radi o agresivnom pristupu, odnosno o stigmatiziranju mladića.

- Nemam se ja s vama što razgovarati nakon ovog pitanja. Doviđenja - otresito je poručila i poklopila slušalicu. Ipak, nakon nekoliko minuta zazvonio nam je telefon.

- Ako iz toga napravite neku priču, ja ću vas tužiti jer sam dovoljno visoko obrazovana. Vi novinari, slušajući vaše upite za stožer, toliko ste glupi i neinformirani da je to nešto strašno. Pazite što ćete napraviti jer ćete imati posla sa mnom - upozorila nas je gnjevna predstavnica stanara ove zgrade.

Tema: Hrvatska