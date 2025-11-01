Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Nakon Čarlija iz Otoka pokraj Sinja, koji svoj štand sa cvijećem ne nadgleda već ljudima da da 'nose', a plate mu 'kad ga vide', još je jedna cvjećarica svojom gestom ukazala na to da međusobno povjerenje i empatija i dalje postoje.

Velikogorička cvjećarica White Poppy u znak zahvalnosti nudi besplatne aranžmane za one koji si to ne mogu priuštiti.

- Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj Facebook objavi.

Objava je izazvala i niz pozitivnih komentara.

"Predivno, bravo cure!", "Svaka čast", "Predivna gesta!" - neki su od komentara oduševljenih korisnika Facebooka.