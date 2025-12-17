Obavijesti

News

Komentari 3
INTERPOL AKCIJA

Cvrtila za 24sata: Ljudi švercaju mrtve životinje iz obijesti. Imaju toliko novca da ne znaju što bi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 4 min
Cvrtila za 24sata: Ljudi švercaju mrtve životinje iz obijesti. Imaju toliko novca da ne znaju što bi
Foto: interpol

Radi se i o prestižu u društvu, krugu ljudi u kojima se kreću. Pokazuju slonovaču, rijetku prepariranu životinju i to su onda priče. Stvaraju lovačke priče. Tko je gdje bio, kako su do tih životinja došli, koliko koštaju, objasnio nam je Željko Cvrtila

Interpol je s nacionalnim policijama, carinama, graničnim sigurnosnim službama te tijelima za šumarstvo i zaštitu prirode iz 134 zemlje izvršio ukupno 4640 zapljena tijekom Operacije Grom 2025. Zaplijene se odnose na luksuzne životinje i skupa stabala. Akcijom je prema nekim procjenama spašeno 30.000 životinja. 

Ovaj rekordni broj zapljena uključivao je desetke tisuća zaštićenih životinja i biljaka te desetke tisuća kubičnih metara ilegalno posječenog drveća, kao i više od 30 tona ugroženih vrsta prema Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES). 

35
Foto: interpol

Procjene govore da godišnja vrijednost kriminala povezanog s divljim životinjama iznosi 20 milijardi američkih dolara, ali tajna priroda trgovine sugerira da je stvarna brojka vjerojatno puno veća.

Tijekom 2025. godine zaplijenjeno je i više od 245 tona zaštićenih morskih životinja, uključujući 4000 peraja morskih pasa. Operacija je otkrila nagli porast trgovine egzotičnim člankonošcima. Gotovo 10500 leptira, pauka i insekata - mnogi zaštićeni CITES-om zaplijenjeno je diljem svijeta.

Kriminalist Željko Cvrtila smatra da se radi o bahatluku, ali i poznatoj staroj, dok ima potražnje bit će i ponude.

OD ANGOLE DO NJEMAČKE Interpol oslobodio 30.000 životinja. Bolesnici ih mučili i švercali. Od fotki se diže želudac
Interpol oslobodio 30.000 životinja. Bolesnici ih mučili i švercali. Od fotki se diže želudac

 - Ovo se baš ne može uspoređivati s krijumčarenjem umjetnina, a pogotovo narkotika gdje je primarni uzrok ovisnost, fizička. No, kada bi čovjek išao dublje to istraživati, psihološki aspekt i profilirati počinitelje mogli bi naići na psihičku ovisnost. Sve što je teško dostupno i rijetko je automatski privlačno onima koji imaju toliko novaca da ne znaju što bi s njime - objašnjava nam kriminalist Cvrtila. 

Dodaje da se može raditi i o kompleksima, infantilnom pokušaju dokazivanja.

 - Radi se i o prestižu u društvu, krugu ljudi u kojima se kreću. Pokazuju slonovaču, rijetku prepariranu životinju i to su onda priče. Stvaraju lovačke priče. Tko je gdje bio, kako su do tih životinja došli, koliko koštaju itd. Cilj je u tom društvu stvoriti vlastitu veličinu, stvoriti zavist i ljubomoru. Isto kao i s drugim stvarima, poput umjetnina, satova - objašnjava nam Željko Cvrtila. 

Dodao je da nije često nalazio na ovakve slučajeve u Hrvatskoj jer ovdje nisu tako česti kao vani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025