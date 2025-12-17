Interpol oslobodio 30.000 životinja. Bolesnici ih mučili i švercali. Od fotki se diže želudac
Globalna operacija, koju su provele policija, carinske službe, granična policija te tijela za šumarstvo i zaštitu prirode iz 134 zemlje, trajala je od 15. rujna do 15. listopada. Rezultirala je s 4640 zapljena zaštićenih ili ugroženih životinja i biljaka, životinjskih lešina te ogromnih količina ilegalno posječene drvne građe, objavio je Interpol.Tijekom 2025. godine zaplijenjeno je više od 245 tona zaštićenih morskih životinja, uključujući 4000 peraja morskih pasa