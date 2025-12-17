Obavijesti

OD ANGOLE DO NJEMAČKE

Interpol oslobodio 30.000 životinja. Bolesnici ih mučili i švercali. Od fotki se diže želudac

Globalna operacija, koju su provele policija, carinske službe, granična policija te tijela za šumarstvo i zaštitu prirode iz 134 zemlje, trajala je od 15. rujna do 15. listopada. Rezultirala je s 4640 zapljena zaštićenih ili ugroženih životinja i biljaka, životinjskih lešina te ogromnih količina ilegalno posječene drvne građe, objavio je Interpol.Tijekom 2025. godine zaplijenjeno je više od 245 tona zaštićenih morskih životinja, uključujući 4000 peraja morskih pasa
Broj životinja koji je spašen penje se do nevjerojatnih 30.000 | Foto: interpol
