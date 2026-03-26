Kad hadezeovci "zasukaju rukave" i "napregnu mozak", obratite pažnju na placeve, tvornice ili džep u kojem držite novčanik!
Da Franjo vidi danas Hrvatsku, ne bi ustao iz groba - bio bi sretan. Sve je isto i bez njega
HDZ je objavio na svom Facebook profilu prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana u zagrobnoj poslanici naciji. "Pogledajmo i poslušajmo poruku dr. Franje Tuđmana u hologramskom izdanju na proslavi 36. rođendana HDZ Novska", stoji u kratkoj objavi.
