Gužve i u četvrtak; Hećimović: 'Da je požar bio 12 sati ranije, sad bismo bili po sprovodima'

Požar u Vjesnikovom neboderu dogodio se iza navečer kada nikoga nije bilo na 16. katu, gdje je bila FM radio stanica. Da se to dogodilo 12 sati ranije, mi bismo sad bili po raznim sprovodima, kazao je u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" Kornelije Hećimović iz FM radija.

O tome kako je planuo Vjesnikov neboder, zašto je vatra buknula na više katova i hoće li ići u obnovu ili rušiti kompleks razgovarali su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista i Kornelije Hećimović, Laganini FM.

Grupa mladih pozvana je na ispitivanje u policiji, zbog čega Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista smatra da očito policija ima neka saznanja u vezi s požarom u Vjesnikovom neboderu. Prema posljednjim informacijama, navodno su htjeli doći do vrha nebodera.

- Moram priznati da mi je to prilično nategnuta priča. Nije sad Vjesnikov neboder neka posebna atrakcija, da bi se sad netko, u mrkloj noći, kada pada kiša, objavio neki selfie. Na kraju krajeva vjerojatno se na vrh nebodera ni ne može samo tako doći iznutra, dodao je Miljuš.

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na vrh nebodera se ni ne može doći tako lako, jer je zaključano. Ako je netko iz nebodera želio na vrh, onda se to moralo i najaviti, kazao je Hećimović. U zgradi je radio tek jedan od četiri liftova, a ponekad bi i on zakazao.

Hećimović je istaknuo da kada bi ušli u taj neboder "osjećali biste se kao da ste ušli u vremeplov koji vas je vratio u neke sedamdesete godine gdje je vrijeme stalo".

Zagreb: Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Mi se s tim možemo šaliti, ali je to bilo vrlo ozbiljno i vrlo nezgodno. Ugostili smo brojne političare, brojne ljude s pozicija moći iz Zagreba, države, a i premijer je bio kod nas prošle godine u gostima. Svi oni kad su ulazili u taj neboder bili su strašno začuđeni kako on to izgleda. Kada su prolazili kroz sve te katove da bi došli do nas uvijek je bio šok: "Pa zar je ovo moguće? Kako ovo nitko ne obnavlja? - rekao je.

Dodao je da je neboder bio potpuno zapušten, a da su 16. kat uredili koliko su mogli.

- Probijali smo se da dođemo do njega. Držali smo ga pod ključem, što je možda i "rodilo" to da je naš zadnji kat zadnji stradao, jer je on praktički bio hermetički zatvoren - rekao je Hećimović i dodao da je "16. kat zadnji pao".

Zagreb: Dim i dalje izlazi iz Vjesnikovog nebodera | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hećimović je istaknuo da je FM stanica bila jedina u Vjesnikovom neboderu koja je nešto proizvodila.

- Mi više nemamo apsolutno ničega. Naravno, radio čine ljudi. Mi smo ostali bez opreme, svi ljudi su hvala Bogu živi i zdravi. (...) To se dogodilo u trenutku kada gore nije bilo nikoga jer je bilo pola 12 navečer, pa je automatizacija radila. Da se to dogodilo 12 sati ranije, teško da bismo imali ovu emisiju, mi bismo bili po različitim sprovodima. Zamislite situaciju da ste na 16. katu, ne možete nigdje, jer ispod vas gori, liftovi ne rade, radi jedan... (...) To je bila jedna iznimno strašna situacija u kojoj me jeza sad prođe. Zamislite situaciju u kojoj ne možete ništa, u kojoj ste potpuno nemoćni. Ispod vas i oko vas sve skupa gori - rekao je Hećimović.

Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet jasno je poručio kako promet Slavonskom neće biti pušten dok stručnjaci ne kažu da je sigurno od evenutalnog pada dijelova i raznih predmeta s nebodera. Jasno je poručio i građanim da u četvrtak opet mogu očekivati gužvu.

Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine govorio je i o staroj dokumentaciji Porezne koja je bila u Vjesniku te je poručio kako je to sve digitalizirano.