'Da, nismo isti. Srbija nije bila uz Hitlera, provodila holokaust'

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić složio se u utorak s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem da Hrvatska i Srbija nisu iste, ističući da je razlika u tome što Srbija u Drugom svjetskom ratu nije bila uz Hitlera i provodila holokaust.

Plenković je ranije u utorak rekao da su Hrvatska i Srbija "dva svijeta", jer je nemoguće da neki hrvatski zastupnik skrnavi srpsku zastavu, kao što je to nedavno u Beogradu s hrvatskom zastavom učinio srbijanski ultranacionalistički zastupnik Vojislav Šešelj.

“Točno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera, nismo provodili holokaust nad Židovima i Hrvatima, nismo tjerali Hrvate da nose obilježja kao što su Srbi i Židovi morali nositi tijekom Drugog svjetskog rata - Židovi žute, a Srbi plave trake", uzvratio je Dačić Plenkoviću.

Dodatna razlika je u tome što "Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava”, smatra šef srbijanske diplomacije.

“Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke bodove. I to je žalosno”, rekao je novinarima Dačić koji je u posjetu Indiji.

Pojasnio je svoju nedavnu izjavu da će Hrvatska, ako želi, dobiti diplomatski rat. “Ja nisam govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva”, rekao je srbijanski ministar reagirajući na Plenkovićevu izjavu da u odnosima Hrvatske i Srbije nije dobro koristiti riječ "rat".

Diplomatske napetosti između dviju susjednih zemalja izbile su kada je srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio da o njegovu dolasku u Hrvatsku “može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri”.

Službeni Zagreb mu je zbog toga zabranio dolazak u Hrvatsku, a Beograd je uzvratio istom mjerom i nepoželjnom osobom u Srbiji proglasio hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića.

Plenković je potvrdio da će tijekom tjedna razgovarati s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, no nije otkrio hoće li tema biti Srbija i povlačenje novih mjera kao odgovor na sankcije Krstičeviću.

"Dačiću je najveća kazna što je stvorena hrvatska država"

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić (HDZ) u utorak je u Okučanima, komentirajući najavu moguće diplomatske krize između Zagreba i Beograda, izjavio kako bi trebalo "spustiti loptu" te da Hrvatska ne bi trebala pristati na retoriku kakvu je proteklih dana inicirao srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, kojemu je najveća kazna što je stvorena hrvatska država.

Hrvatska se ne bi trebala ponovno baviti tom retorikom, izjavio je Brkić upitan za komentar Dačićeve izjave da će Hrvatska, ako to hoće, imati diplomatski rat.

"Gospodinu Dačiću i njemu sličnima najveća je kazna što je stvorena hrvatska država, što će ona trajati vječno unatoč njihovim neispunjenim željama i vjekovnom snu o nekakvoj velikoj Srbiji. To se neće nikada dogoditi. A te njihove riječi govore samo o njima", rekao je Brkić koji je izjavi novinarima u prigodi obilježavanja 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Bljesak".