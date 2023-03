'Da roditelji njegovatelji, i to ne svi, imaju pravo mjesečno tek 22 sata na asistenta je premalo'

Vlada je konačno uputila Zakon o osobnoj asistenciji, ali mi smatramo da se njime zaista ograničavaju prava roditelja njegovatelja na osobne asistente. Ovim Zakonom omogućuje se da roditelji njegovatelji imaju pravo samo na 22 sata mjesečno ovih usluga, dakle, to bi bilo 42,5 minute dnevno i to samo ona kućanstva koja imaju dva člana, to su de facto samohrani roditelji i ona kućanstva koja imaju dvije ili viša osoba s invaliditetom, upozorila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Jelena Miloš na još jednu nepravdu prema roditeljima njegovateljima koja im se čini novim Zakonom o osobnoj asistenciji.

Vlada je ovaj dugoočekivani Zakon konačno uputila u saborsku proceduru kako bi stupio na snagu 1. srpnja. Novine su da se proširuje broj korisnika koji mogu koristiti uslugu osobne asistencije i to čak na malo više od 14.000 osoba s invaliditetom, kao i satnica korištenja te usluge, ali i cijena sata, a najvažnije je da se konačno uvodi sustav. Naime, rad osobnih asistenata se plaćao kroz projekte udruga pa jednostavno novaca nije bilo za sve potrebe, a od sada će država na godišnjoj razini osiguravati u proračunu 155 milijuna eura za njih.

'Pravo na osobnog asistenta treba afirmirati kao temeljno pravo osoba s invaliditetom'

No, sporno je što se pravo na osobnog asistenta u slučaju statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja regulira samo kao iznimka - dakle samo ako je roditelj samohran i živi sam sa svojim djetetom s teškim razvojnim teškoćama ili ako je u kućanstvu dvoje ili više osoba s invaliditetom.

- Mi tražimo da se taj članak briše i da se, kao što je to i do sada bio slučaj, roditeljima njegovateljima omogući jednako pravo na osobnog asistenta, kao i svim drugim korisnicima jer ovo ne treba gledati kao nekakvu vrstu luksuza nego je to temeljno pravo i treba ga afirmirati kao temeljno pravo osoba s invaliditetom. Kao što je to, uostalom, slučaj u nizu drugih zemalja - naglašava Miloš.

Roditelji njegovatelji su oni, podsjeća, koji brinu o svojoj djeci 24 sata dnevno i to bez ikakvog odmora.

- Zaista mislimo da trebaju imati puni opseg tog prava. Da ne kažem da imaju mizernu naknadu od samo 4000 kuna. Nadamo se da će Ministarstvo sjesti s udrugama i omogućiti im puni opseg prava, a ne da se još jednom licitira ovim pravom kao da smo na nekakvoj dražbi. Ponižavajuće je, prije svega, za korisnike da se na ovaj način licitira njihovim pravima. Pravo na osobnog asistenta je pravo svake osobe s invaliditetom - istaknula je zastupnica.

'I roditelji njegovatelji imaju pravo na osobni život i nekad odmoriti'

I ostatak oporbe pozdravlja ovaj Zakon, koji vide kao zaista dobar iskorak, no traže da se roditeljima njegovateljima poveća satnica.

- Prijedlog da korisnici koji imaju roditelja njegovatelja ne mogu dobiti i osobnog asistenta Plenković će mijenjati ako osjeti da će imati političku štetu. Žalosno je da premijer ne vodi računa o najugroženijima u našem društvu nego o svom osobnom rejtingu. Mora se omogućiti da djeca imaju i osobnog asistenta zato što i roditelji njegovatelji imaju pravo na osobni život, imaju pravo nekad odmoriti, otići u kazalište ili kino. Ako nemaju asistente, roditeljima njegovateljima oduzimamo pravo na bilo kakav socijalni život - poručuje Mostov Nikola Grmoja, koji je uvjeren da će vladajući, uz pritisak oporbe, medija i javnosti. ipak na kraju morati na to pristati.

Baš kao i u slučaju produženja statusa roditeljima njegovateljima nakon smrti djeteta. Prijedlog oporbene Anke Mrak-Taritaš da im se status nakon smrti djeteta produži još šest mjeseci, a ne da moraju odmah trčati na burzu i tražiti posao nakon što su godinama izbivali s tržišta zbog brige za teško bolesno dijete, su odbili da bi, nakon što su shvatili kako je to odjeknulo u javnosti, najavili kako će oni za roditelje njegovatelje učiniti i više - produžiti im status na 10 mjeseci te povećati naknadu.

- Ovaj Zakon je posljedica onoga što se prošli petak dogodilo u Saboru. Vladajući se od te sramote glasovanja protiv roditelja njegovatelja koji su cijeli svoj život posvetili djeci neće oprati nikada. Neće ih oprati nijedno more ni svi oceani svijeta - dodao je Grmoja.

'Nadamo se da će Ministarstvo ovo poboljšati'

Zastupnica SDP-a Andreja Marić također se nada da će vladajući između prvog i drugog čitanja to promijeniti.

- Konačno smo dočekali da taj Zakon dođe i do nas. Ovo je svojevrsni popravni ispit za Vladu s obzirom na niz primjedbi, preko 900, koje su bile u e-savjetovanju pa je čak bilo i povučeno. Dobar dio tih primjedbi, nažalost, nije prihvaćen, dosta ih je bilo vezano uz pravilnike i očekujemo da se donesu ti pravilnici i to u što kraćem roku jer je bez njih sve to skupa mrtvo slovo na papiru. Primjedba o kojoj se očituju roditelji njegovatelji zaista ima svoje mjesto. Predviđa se tih 22 sata, ali je to zaista premalo. Brojne udruge jesu pozdravile donošenje ovog Zakona, u određenim dijelovima on donosi neke novine, no još ima dosta dubioza i prostora za poboljšanje - kazala je istaknuvši kako se ta satnica za korisnike čiji su roditelji u statusu njegovatelja mora povećati.

- Ovo što sam vidio nudi neke napretke, no poslana je jedna jako, jako loša poruka time što Vlada nije slušala oporbu kada smo predlagali što i kako treba napraviti. Često slušamo od vladajućih, imali smo to prilike slušati i neki dan, da oporba ništa ne predlaže već samo kritizira. A kad predložimo, onda se naše odbija da bi kasnije Vlada te ideje ugrađivala kao svoje. Vladajući šalju lošu poruku, mogli smo brže i efikasnije pomoći ljudima kojima treba - istaknuo je zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković.

