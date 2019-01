'Da sam znao kako će završiti, Krstičeviću ne bih dao maketu'

Na aktualnom prijepodnevu u srijedu je SDP-ov zastupnik Franko Vidović postavio pitanje o propaloj nabavi borbenih zrakoplova F-16. Izvadio je dvije makete aviona i odnio ih ministru obrane Damiru Krstičeviću i premijeru Andreju Plenkoviću. Krstičević je tad izgubio živce i bacio maketu na pod.

Vidović je komentirao taj incident za N1.

- Ne izrugujem se s ljudima, empatična sam osoba. Da sam znao da će ga to toliko uzrujati, ne bih mu dao maketu, iako ne mislim da sam nešto krivo napravio - kaže SDP-ovac i dodaje: 'On je u prvom redu ministar obrane, podložan je javnoj kritici i mora se znati s njom nositi.

Podsjetimo, nakon incidenta medijima se obratio ministar Krstičević.

- Dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu... Je l' se to trebalo dogoditi... Morate razumjeti... Ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje... U ovom procesu Hrvatska je sve učinila. Ova Vlada. Mnogi ne žele uspjeh ovoga projekta. Lako je sad kritizirati sa strane... Vidite što se radi. Vidite koja se kampanja vodi. Cijelo vrijeme sam šutio. I ja sam čovjek... Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio - rekao je ministar obrane.