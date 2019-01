Tko je saborski zastupnik zbog kojeg je "pukao" Krstičević?

Dalmatinac iz vrha SDP-a, saborski zastupnik, inženjer cestovnog prometa, dragovoljac ZNG-a, nekadašnji dogradonačelnik Šibenika - sve je to Franko Vidović koji je na današnjem aktualnom prijepodnevu osobno uručio premijeru i ministru obrane makete aviona F16 i time izazvao burnu reakciju ministra Krstičevića.

- Evo možete se u miru s njima igrati bez ikakve odgovornosti - rekao je Vidović. Ministar i potpredsjednik Vlade Krstičević ustao je i ljutito bacio kutiju na pod. Navodno je Krstičević pritom Vidoviću rekao: 'Goni se ti i ovo!'

[video: 1203441 / Damir Krstičević bacio avion na pod]

'U SDP-u vlada anarhija'

Osim sa stanjem u državi Franko Vidović nije zadovoljan ni sa stanjem u svojoj stranci. Prije pola godine izjavio je za Slobodnu Dalmaciju da stranka čiji je dugogodišnji član sliči na dječji vrtić i da je čeka sudbina HSLS-a.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Bernardić nije do sada opravdao očekivanja. Ja sam ga podržao, računao sam mlad je dečko, promijenit će stvari. Nije opravdao očekivanja. Sve što sam mislio prije sam izravno govorio Milanoviću, danas govorim i Bernardiću. Ja njega ne branim. Baš me briga tko će voditi SDP. Nitko nije dovijeka. U svemu nemam nikakav osobni interes. Meni je politike, iskreno, navrh glave. Nemam više želuca. Meni je želja da SDP bude jak, a ovo ne vodi nikamo. Ovo je anarhija, a SDP se nakon svega može samo raskoliti, na tko zna što sve - kazao je tada Vidović.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vidović i Matić na fešti kod Klemma

U vrijeme dok je Vlada u veljači 2016. odlučivala o sudbini bivšeg ministra branitelja Mije Crnoje, Franko Vidović i Predrag Matić družili su se s braniteljskim udrugama i to na zabavi koju je u svojoj vikendici organizirao jedan od vođa šatoraša, Josip Klemm. Tada su se na jednom mjestu skupili hrvatski branitelji različitih političkih uvjerenja. Na tulumu se tako osim Vidovića i Matića bili Mladen Markač, Miodrag Demo, Ante Deur, Stevo Culej i još neki pripadnici Tigrova...

Foto: Privatni arhiv

- Domovinski rat je faktor koji nas povezuje i nema razloga da budemo neprijatelji, pogotovo jer nas uglavnom muče isti problemi. Nedostatak komunikacije vodi do podjela, prosvjeda, šatora i takvih stvari - rekao je tada Vidović.

Pijan pao s motora i odbio alkotest

Franko Vidović je na Dan državnosti 2014. sa svojim mopedom zabio se u nogostup na šibenskoj rivi i strovalio na kolnik. Kad ga je policija zamolila da pristupi alkotestu i vađenju krvi on je odbio i protestno se uputio u šibensku bolnicu tražeći dr. Antu Županovića, sanacijskog ravnatelja bolnice, koji je ranije, uz podršku SDP-a, bio šibenski gradonačelnik.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Navodno je, pisali su mediji, to učinio kako bi prikrio da je popio čašicu više.

- Zar vi ne znate tko sam ja?! - navodno je bahato vikao pred policajcima pozivajući se na svoju funkciju saborskog zastupnika.

Vidović je potvrdio događaj, no demantirao je neke verzije priče koja se proširila Šibenikom.

- Reći ću vam kako je bilo, a vi pišite kako mislite da trebate: 25. sam bio s ratnim kolegama, slavili smo Dan državnosti. Popili smo tri-četiri kratka pića i sokove, ono što pijete kad nešto slavite. Potom sam se mopedom uputio kući. Počela je kiša, ušao sam u zavoj, a ispred mene zaustavio se automobil, bili su to stranci. Morao sam stati i motor mi je proklizao pa sam pao – objasnio je tada Vidović.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plastičnom bocom u glavu gađao kolegu

Temperamentnom Šibenčaninu to nije prva neugodna situacija u kojoj se našao. Godine 2010. dobio je opomenu šibenskog SDP-a, kojem je tada bio na čelu, jer je na sjednici nadzornog odbora stranke plastičnom bocom u glavu pogodio stranačkog kolegu Slavena Cukrova.

Tada su ocijenili da je time lakše povrijedio njihov statut, a njegovo su gađanje bocom protumačili kao ljudsku reakciju. Naime, u obzir su uzeli to što je Slaven Cukrov navodno godinama vrijeđao i omalovažavao Vidovića.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vidović inače za sebe kaže da je temperamentan.

- Ne podnosim nerad, laž, neiskrenost, prijetvornost. To me zna iživcirati i tad znam viknuti i to je sve - rekao je svojedobno za šibenski portal Tris.