'Da se Josip Broz danas digne, pobijedio bi na izborima u BiH'

Da se Josip Broz digne danas, on bi pobijedio u BiH. Ne možete ljudima reći: "On je Hrvat, ne smijete glasati za njega", ali evo, ne branim, kazao je Bakir Izetbegović o nadolazećim izborima u BiH odgovarajući na voditeljeve riječi da BiH funkcionira više na etničkim principima, nego na građanskim.

Aleksandar Stanković je rekao da to piše u Ustavu, no Izetbegović ga je prekinuo rekavši kako u Ustavu to ne piše.

- Piše da će biti izabran jedan Hrvat - kazao je.

U Članu V Ustava BiH, sastavnom dijelu Daytonskog sporazuma, između ostalog piše:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

Članovi Predsjedništva biraju se neposredno u svakom entitetu (tako da svaki glasač glasa za popunjavanje jednog mjesta u Predsjedništvu), u skladu sa izbornim zakonom kojeg donosi Parlamentarna skupština. Međutim, prvi izbori će se održati u skladu sa Aneksom 3. Opšteg okvirnog sporazuma. Bilo koje upražnjeno mjesto u Predsjedništvu će biti popunjeno od strane odgovarajućeg entiteta, u skladu sa zakonom koji će donijeti Parlamentarna skupština.

Inače, u listopadu se održavaju Opći izbori u BiH gdje će se, između ostalih, birati članovi predsjedništva na mandate u trajanju od 4 godine. Hrvatska strana inzistira na promjeni Izbornog zakona kojim će, smatra, omogućiti pravedniji izbor. Prema tome, svaki konstitutivni narod bi birao svog člana predsjedništva. Bakir Izetbegović nakon dva mandata nema se pravo kandidirati.

Bošnjački član predsjedništva BiH u uvodu emisije osvrnuo se na razgovore koje je nedavno vodio u Bruxellesu glede mogućnosti promjene tog zakona. Tamo je zajedno sa Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem bio na sastanku kod predsjednika Europske pučke stranke (EPP) Josepha Daula.

'Čović je rekao da mi želimo stvoriti islamski kalifat u BiH'

- Nisam ništa posebno niti očekivao. Kada vas pozove predsjednik EPP-a naravno da ćete se odazvati. Bilo je naivno očekivati da će se jednim susretom u Bruxellesu ta stvar riješiti - kazao je o susretu u Bruxellesu te se požalio na ono što mu se tamo dogodilo.

- Tamo je netko proširio priču da mi Bošnjaci u BiH želimo stvoriti islamski kalifat, a onda je Dragan Čović to ponovio u Domu - kazao je te dodao da je nakon toga upozorio prisutne da će otići ako još netko kaže da Bošnjaci u BiH žele stvoriti islamski kalifat.

- To je teška manipulacija kojoj je namjera potkopati bošnjačku poziciju. To je narod koji je zaista dobrohotan, prati europske standarde, želi mir u BiH i na Balkanu, a napravio je toliko kompromisa i pretrpio udaraca - izjavio je Izetbegović.

- To je bila nefer i nepametna izjava od nekoga koji očekuje strateško partnerstvo i suradnju Hrvata i Bošnjaka. Jer, Hrvati i Bošnjaci u BiH još uvijek žive izmiješano. Oko 60% Hrvata u BiH živi izmiješano s Bošnjacima. Manipulacije i nefer tvrdnje ne mogu voditi tome da se relaksiraju odnosi i da se naprave iskoraci jednih prema drugima - istaknuo je.

Kazao je da je mogućnost da predstavnici Hrvata u Predsjedništvo BiH i Dom naroda BiH budu izabrani bošnjačkim glasovima samo predimenzionirana priča.

- Teza je da od 17 Hrvata koliko ih ima u Domu naroda Federacije BiH, Bošnjaci namjeravaju izabrati šest Hrvata. Od toga se napravila fama. Od 17 Hrvata je 14 iz HDZ-a i HDZ-a 1990. Onda se nama imputira da namjeravamo nešto. Nikada nismo pretendirali izabrati hrvatskog člana Predsjedništva. Dapače, trudili smo se da taj problem riješimo zajedno - rekao je Izetbegović.

Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović odgovara i na pitanja koja se tiču odnosa Hrvatske i BiH, pogotovo glede goruće teme izgradnje Pelješkog mosta, te na pitanja o unutarnjem uređenju države.

U intervjuu za Novu TV prije nepuna tri tjedna kazao je da nema ništa protiv gradnje mosta, ali da ipak ima jedan uvjet.

- Smanjit će se i promet kroz Neum. Tu postoje pogrešne teze da mi namjeravamo u Neumu graditi neku luku pa se straši narod u Neumu. Neum treba zaštititi, možda od ulaska svih velikih brodova. Mi samo želimo da se BiH ne uzme pravo. Ovako kako smo mi za pravo Hrvatske da spoji svoj teritorij, da se BiH garantira od strane Hrvatske ono što garantira Konvencija UN-a o pravu pristupa moru. Ništa više od toga - kazao je tada, a danas ponovio da je uvjet potpisan dokument u kojem se Bosni i Hercegovini jamči izlaz na otvoreno more.

'Čović će se odreći Hrvata i u Sarajevu'

Gostujući u emisiji Nedjeljom u dva sredinom prosinca hrvatski član i predsjedavatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je da je treći entitet danas ozbiljna mogućnost za BiH.

- Više od deset godina tražimo put za hrvatski narod u BiH. Predlagali smo četiri teritorijalne, federalne jedinice. Treći entitet je danas ozbiljna mogućnost za BiH. Po logici stvari bi bilo da srpski, hrvatski i bošnjački narod mogu birati svoje predstavnike. Bez tri konstitutivna naroda nema Bosne i Hercegovine - rekao je tada Čović.

Na pitanje je li realan treći entitet u BiH, Izetbegović je kazao da bez konflikta i rata ne može do toga doći.

- Konflikt sigurno neće početi Bakir Izetbegović i Bošnjaci. Zna se tko je svaki put na Balkanu počeo konflikt - kazao je.

Bakir Izetbegović danas je pak kazao kako se Čović najprije odrekao Hrvata iz Republike Srpske, a da se sada hoće odreći i Hrvata iz Sarajeva.

Bosna i Hercegovina po sadašnjem administrativnom ustroju podijeljena je na dva entiteta - Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku unutar kojih je područno podijeljena na deset županija. Postoji i Brčko distrikt kao kondominij dvaju entiteta.

Na pitanje treba li mijenjati Daytonski sporazum, Izetbegović je rekao da treba mijenjati sve što se može mijenjati, a zatim postavio retoričko pitanje: "Može li se Dayton mijenjati?"