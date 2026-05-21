Dabro: Hrvatski narod u BiH mora dobiti vlastitu republiku!

U slobodnim saborskim govorima zastupnik Josip Dabro iznio je stav da hrvatski narod mora imati svoju državnu jedinicu kako bi se spriječio njegov nestanak, pa predlaže zajedničku državu - Sjedinjene Države BiH koju bi činile - Republika Srpska, Bošnjačka Republika i Hrvatska Republika. Dabro tvrdi da bi Hrvati u BiH dobijanjem svoje republike spriječili svoj nestanak u susjednoj državi i da je sve ostalo laž i prevara koje nikakav izborni zakon ne može promijeniti.

"Hrvatski konstitutivni narod mora imati svoj puni suverenitet. A suvereniteta nema u političkoj teoriji i praksi bez državnog trojstva, a to su narod, zemlja i vlast. Na tom trojstvu prava tri naroda na tri nacionalne republike se jedino može uspostaviti efikasna i funkcionalna zajednička država. Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Bošnjačka Republika, Hrvatska Republika i Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine”, poručio je dodajući da se prilika za to ne smije propustiti "jer su nam u svijetu kod jamaca vrata otvorena”.

HDZ-ov Goran Kaniški upozorio je na oporbeno političko lešinarenje i skretanje pažnje s vlastitih korupcijskih afera. Podsjetio je na slučaj Vinka Grgića koji je dvaput uhićen u akcijama USKOK-a, a sada, kaže, izjavljuje da će pobijediti na izborima i iz zatvora ako treba. Spomenuo je i Matiju Posavca "koji se ne sjeća svog vlastitog priznanja iz 2021. godine da je primio mito”. Nabrojio je slučajeve od zastupnice Barbare Antolić Vupore, varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja, pa do činjenice da je danas Povjerenstvo za suzbijanje sukoba interesa kaznilo SDP-ovu gradonačelnicu Zlatara Jasenku Auguštan-Pentek.

"Od hrvatskog istoka preko sjevera do krajnjeg juga, modus operandi SDP-a je uvijek isti. Viču 'drž'te lopova' kako bi prikrili afere u vlastitim redovima. Tako mito nije mito, nego donacija. Istraga sumnji u subvencijske prijevare je lov na vještice, dok je podizanje optužnica cirkus. Zaista antikorupcija po mjeri SDP-a i Možemo!”, rekao je Kaniški. dodajući da hrvatska javnost mora znati da nikad nije imala lošiju, nesposobniju i korumpiraniju oporbu.

Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a) u iznošenju slobodnih stajališta ocijenila je da je ubojstvo mladog Luke Milovca u Drnišu rezultat države koja ne postoji onda kad je njezini građani najviše trebaju.

"To je slučaj koji je iznikao iz atmosfere u kojoj nasilje postaje norma, na ulicama, na društvenim mrežama, u javnom diskursu, a stalno imamo vijesti o nasilju, prijetnjama, premlaćivanjima, propagiranju fašističkih ideologija, normalizaciji mržnje i nasilja prema drugačijima i slabijima”, kazala je.

Naglasila je da HDZ upravlja ovom državom skoro 30 godina. Desetljećima sustavno uništavaju pravosuđe i sada, napominje, "stoje pred kamerama i čude se kako pravosuđe ne funkcionira"

"Gospodo iz Vlade i iz HDZ-a, pravosuđe je točno onakvo kakvo ste ga vi napravili, a ministar pravosuđa odgovoran je za sustav kojim upravlja”, poručila je vladajućima, naglasivši da je Luka ubijen u sustavu koji tolerira nasilje i društveno i institucionalno.

Uzvratio joj je DP-ovac Stipo Mlinarić poručivši da ljevica parazitira na smrti nedužnog mladića.