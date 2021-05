Jedna od zanimljivijih utrka za mjesto župana vodit će se ove nedjelje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. HDZ-ov Damir Dekanić i njegov donedavni stranački kolega, a sada kandidat Domovinskog pokreta Josip Dabro, svaki za sebe vjeruju kako će upravo oni biti pravi izbor za građane na krajnjem istoku Hrvatske.

- Nadam se da će građani odlučiti sami o svojoj budućnosti. Prije svega, nadam se velikoj izlaznosti jer ako sugrađani ostanu u kućama time prepuštaju svoju sudbinu i sudbinu svoje djece u ruke stranačke mašinerije. Postoji ona izreka da lošu vlast ne biraju loši ljudi nego oni koji ostanu kod kuće. Iznimno je važno da ljudi izaberu župana po svojoj volji iz više razloga. Djeca koja danas završavaju osnovnu školu na kraju mandata župana kojeg izaberemo u nedjelju bit će maturanti i naći se na tržištu rada ili pred upisom na fakultet. Kakvu sudbinu biramo za svoju djecu - kaže Dabro i dodaje kako nije očekivao prljavu kampanju.

- U svakoj kampanji ima teških riječi i to je dio političkog folklora, a kao sportaš nemam ništa protiv udaraca i mogu ih pretrpjeti dosta, ali udarci ispod pojasa nisu prihvatljivi ni u jednom sportu. No to je očito odraz straha od poraza i rasprave. Pozivao sam svog političkog rivala na sučeljavanje. Nažalost, nisu ga pustili - dodao je, osvrnuvši se na aktivnosti ministra obrane Marija Banožića u ovoj kampanji.

- Siju strah da će sve stati ako HDZ ne pobijedi. A premijer će shvatiti kako ideja da ministar obrane bude ujedno i šef županijskog HDZ-a potpuni promašaj jer, i da je toliko sposoban, nije Superman da može istovremeno pratiti dvije razine i dva potpuno drugačija spektra rada. Dodati Banožiću treću funkciju „nadžupana“ koji bdije i odlučuje o svakom potezu svog štićenika Dexa totalno bi paraliziralo županiju. O županiji se treba odlučivati ovdje, 365 dana u godini, 24 sata na dan, a ne na pauzama između domjenaka u ministarstvima - kaže.

Kao svoju prednost vidi borbu za konkretne stvari u županiji: izgradnju hladnjače za pohranu voća i povrća lokalnih proizvođača s dogovorenim tržišnim kriterijima otkupa, hitnu intervenciju za otvaranje i povećanja upisnih kvota za majstorska i obrtnička zanimanja te za medicinsko osoblje uz 900 kn mjesečne stipendije, povećanje broja studentskih stipendija, sufinanciranje za zapošljavanje mladih obrtnika, sufinanciranje troškova pri kupovini prve nekretnine za mlade obitelji, povećanje naknada za rođenje djeteta…

- Imamo Vinkovce kao i dalje važno željezničko središte, Vukovar kao najvažniju riječnu luku u Hrvatskoj, moj Otok na rubu spačvanskog bazena, Županju koja leži na savskom pijesku, Ilok sa nevjerojatnim turističkim potencijalom…imamo tradiciju vrijednih i radišnih ljudi koji se ne stide raditi i živjeti od rada svojih ruku. Tužno je da tek kad odu u inozemstvo dobiju primjerenu naknadu i poštovanje za svoja znanja i vještine. U cijelom svijetu moji Slavonci su najcjenjeniji radnici jedino kod nas za njih nema radnog mjesta. To moramo promijeniti - rekao je. Uvjeren je da je njegova pobjeda moguća.

- Čak 60% građana je okrenulo leđa Dekaniću i Banožiću i zatražilo promjenu vlasti u županiji. HDZ je tek sporadično pobijedio u nekoliko općina. Ljudi jasno žele promjenu, ali promjena neće doći sama od sebe. Zato pozivam sve građane županije da izađu na izbore - zaključio je Dabro.