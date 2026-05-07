Komentari 68
PJEVAO NA FEŠTI

Dabro kažnjen zbog pjevanja pjesme zločincu Anti Paveliću

Piše Luka Safundžić,
Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju, napisao je Dabro na Facebooku

Josip Dabro kažnjen je zbog pjevanja ustaške budnice. Potvrdio je to za 24sata. Pitali smo ga kolika je kazna.

- Postupak je u tijeku, znat će se uskoro - rekao nam je.

Podsjećamo, Dabro je 14. veljače i Komletincima pjevao pjesmu i veličao zločinca Antu Pavelića.

- MOJE KAZNE I MOJI PEČATI! Kaznilo me zbog pjevanja "Grobnice od zlata". Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna. A ne znaš ni pjevati. Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. I cijelom hrvatskom narodu. Koliko vlasti, toliko pameti. Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje. Dozvati se pameti i vlasti. Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet. Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan. Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!? Neprocjenjivo! Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. Ito iz penala - napisao je Josip Dabro na Facebooku.

