DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Zvao sam je mic, mic, ali valjda ne priča hrvatski. Repina joj je bila golema, dugačka skoro kao cijelo tijelo, ispričao nam je naš čitatelj koji je snimio mačku za koju sumnja da je riječ i o rijetkoj vrsti europske divlje mačke.

Ispričao nam je da je to bilo prvi put da se susreo s ovim vrtom. Stigao je do svoga šljivika i počeo kositi travu. Odjednom je pored bunara izletjela neka velika i čupava životinja. Isprva nije mogao procijeniti o kojoj je vrti riječ. Morao se znatno približiti stablu na koje se popela.

- Mislio sam prvo da je riječ o rakunu zbog repa. Onda sam skužio da je to mačka. U svojih 35 godina nikad nisam vidio ovoliku mačku. Moj šljivik se nalazi daleko od naselja. Zvao sam je i zvao, ali se penjala da bude sve dalje od mene. Tek kad sam se maknuo izletjela je sa stabla kao metak i nestala. Jako je brza i plaha bila - rekao nam je naš čitatelj i naglasio kako je nedavno na Facebooku čitao da se u blizini njihova naselja znaju viđati ove rijetke mačke.

Upitali smo stručnjaka za zvijeri Branimira Reindla je li riječ o ovoj vrsti mačke.

- Divlja mačka je dosta plaha i rijetko će dopustiti da joj netko priđe i snima je dulje mobitelom. U ovim suburbanim dodirnim zonama s naseljima zna se naći i križanaca divlje mačke s domaćim mačkama pa je ponekad tek genetskim analizama moguće utvrditi pripadnost - rekao nam je.

Poslali smo mu fotografiju mačke u pitanju te nam je rekao da je najvjerojatnije riječ o križancu.

- Po obliku glave bliže bi mi bila domaćoj mački (okrugla glava). Većinom je kod divljih mačaka unutrašnjost ušiju u bijelim dlakama. Rep ove mačke je kitnjast i debeli s jasno izraženim crnim prstenima. To je odlika divlje mačke. Ne viđa ih se često, osim ako je se ne zatekne na spavanju pa ne može pobjeći. Skloniji sam teoriji da je riječ o križancu domaće i divlje mačke - rekao nam je Reindl.

Rijetke divlje mačke

Divlje mačke veće su nego domaće mačke. Iznimno su plahe. Imaju veliki kitnjasti rep s jasnim prugama. Uši su im ispunjene biljim dlakama...