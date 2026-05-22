Dabro otkrio koliku je kaznu dobio za pjesmu zločincu Anti Paveliću: 'Album ide na ljeto'

Završen je postupak, dobio sam 700 eura kazne, potvrdio je za 24sata DP-ov Josip Dabro komentirajući kaznu koju je dobio zbog pjevanja ustaške budnice. Podsjećamo, Dabro je 14. veljače na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao pjesmu koja sugerira da je Ante Pavelić 'vođa svih Hrvata'.

- U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata - pjevao je Dabro između ostalog na snimci koja je podijeljena na društvenim mrežama. Snimka je izazvala brojne reakcije pa i potrese u vladajućoj koaliciji.

HSLS-ov Dario Hrebak tražio je da Dabro više ne bude dio vladajuće koalicije, no to se nije dogodilo. Umjesto toga Andrej Plenković podebljao vladajuću koaliciju s Boškom Ban, HSS-ovim Darkom Vuletićem te Darijom Zurovcem.

- Poštujem zakone Republike Hrvatske i smatram da ih treba primjenjivati jednako na sve građane, bez iznimki. Pravda i vladavina prava imaju smisla samo ako su svi pred zakonom jednaki. Nije pravedno da se neke ljude strogo i žurno kažnjava za manje prekršaje, dok drugima prolaze teška kaznena djela i pronevjere milijuna bez odgovornosti. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve, neovisno o položaju, moći ili utjecaju - prokomentirao je Dabro kaznu za 24sata.

Ovaj zastupnik Domovinskog pokreta nakon što je snimka izašla u javnost najavio je i jedan album 'domoljubnih pjesama za sve fanove koji su mu se javili'.

- Album još nije gotov. Radit ću ga preko ljeta. Ne stignem u ovim danima - prokomentirao je zastupnik DP-a.

Podsjetimo, Dabro je nakon što je doznao da je kažnjen to podijelio na Facebook-u.

- MOJE KAZNE I MOJI PEČATI! Kaznilo me zbog pjevanja "Grobnice od zlata". Do sad se pjevačima plaćalo, a evo, meni i družini odredilo da moramo platiti. Nezgodno za pjevačku reputaciju. Tako je svim pjevačima, koji nemaju vlast. Nemaš li dovoljno vlasti, ne možeš određivati što je zločin, a što kazna. A ne znaš ni pjevati. Zato mi nije mrsko platiti ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. I cijelom hrvatskom narodu. Koliko vlasti, toliko pameti. Nema nam druge do, ili nastaviti pjevati i plaćati, ili početi naplaćivati kazne za pjevanje. Dozvati se pameti i vlasti. Jer, sloboda i demokracija su kao i pamet. Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan. Pravo recite zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!? Neprocjenjivo! Jedino me kao političkog sportaša ljuti pomisao da će sad antife slaviti, jer misle da su poveli jedan nula. Ito iz penala - napisao je Josip Dabro na Facebooku.