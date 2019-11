'Dabrovi su ubili moju kobilu Mazu, nisam ju mogao spasiti'

Davala je znakove života i odmah sam pozvao prijatelje da mi je pomognu izvući. Nije prošlo ni deset minuta kad smo se okupili, ali bilo je kasno jer je petogodišnja kobila Maza uginula.

Rekao nam je to jučer Danijel Platiša (45) iz Bjelovara, kojem se u petak utopila kobila ponija. Propala je na nasipu kojeg su izbušili dabrovi. Trebala se oždrijebiti kroz pola godine. Platiša kaže da je u petak došao na ranč oko 9 sati i vidio da mu nedostaje jedna od pet kobila koliko ih je imao na imanju. Konje je pustio da pasu na nasipu između kanala i ribnjaka koji je ograđen, jer na taj način konji čiste i održavaju okoliš. Obilazio je ranč koji se prostire na nekih tri hektra i odjednom ugledao zadnje noge kako vire iz rupe. Čuo je glasno njištanje. Kobilu koja je bila u rupi nažalost, nije uspio spasiti.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dabrovi su iskopali tri do četiri kubika zemlje, rupa je bila prevelika. Lanjske godine su dabrovi prokopali nasip od potoka Jelinec prema ribnjaku i tako su ispustili vodu, a ribe su pomrle. Da bi to spriječio, ribnjak je zaštitio tako što je stavio kamenje na onu stranu ribnjaka prema nasipu. No, to se u ovom slučaju pokazalo kobnim, jer su dabrovi, kojih kako Platiša tvrdi ima najmanje stotinjak, izbušili rupe prema ribnjaku, ali dalje nisu mogli u ribnjak. Time su stvorili kanale kroz koji je propala kobila ponija teška oko 250 kilograma.

- Više ne znam kome da se obratim kako bi se obranili od dabrova, jer njihova populacija nekontrolirano raste i iz dana u dan su sve veće štete. Nije mi jasno tko je nadležan. Hrvatske vode, Ministarstvo poljoprivrede ili netko treći, ali nešto se žurno mora poduzeti - kazao nam je Bjelovarčanin. Dodaje da je cijeli dio uz kanal u dužini od nekoliko stotina metara, koje su zauzeli dabrovi, bez ijednog drveta koje je do nedavno raslo, jer su kod čišćenja kanala ostavljena stabla kako bi se na njih mogle vratiti ptice. Tvrdi da su u samo nekoliko mjeseci porušili drvored u kojem je bilo gotovo 30 kubnih metara drveta. Uz to, goleme štete dabrovi nanose i na usjevima i cjelokupnoj prirodi. Skrenuo je pozornost i na ostale zaštićene vrste - lisice, čagljeve i ptice. Tvrdi da su mu ove godine ribnjak „očistile“ čaplje, a jastrebovi su mu odnijeli 50-ak kokoši Hrvatica unatoč zaštitnim mrežama.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Kad sam se žalio, mjerodavni su mi rekli da sam si sam kriv što sam na periferiji - govori Platiša. U lovačkom društvu koje smo kontaktirali, rekli su nam kratko da se za štetu koju uzrokuju dabrovi dobiva odšteta.

Tema: Hrvatska