Dačić pozdravio Milanovićevu izjavu da je Kosovo oteto Srbiji

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić pozdravio je u ponedjeljak izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je Kosovo oteto Srbiji, ocijenivši da se radi o principijelnom poštivanju međunarodnog prava.

Dačić je agenciji Tanjug rekao kako ne ulazi u to ima li Milanović neke unutarnjopolitičke razloge za takvu izjavu, ali da je to stajalište šefa države članice Europske unije i NATO, što on pozdravlja.

- Pozdravljam ga kao principijelni stav u pravcu poštivanja međunarodnog prava, koje jamči nepovredivost suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države- rekao je Dačić.

- Na Kosovu je srušen međunarodni poredak u kojem je suverenost država nedodirljiva, a granice nepromjenjive- istaknuo je.

Milanović je ranije u ponedjeljak kritizirao međunarodnu zajednicu jer optužuje Rusiju zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krima, a Kosovo je "otela " Srbiji.

- Ja stojim iza Kosova i podržavam ga.. Ali tko je anektirao Kosovo? Međunarodna zajednica i mi. Oteto je od Srbije. (...) Nije aneksija, nego otimanje, dio teritorija koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal- rekao je Milanović.

Njegova izjava je izazvala odobravanje u većini srpskih medija koji donose naslove poput "Milanović: Oteli smo Kosovo", "Milanović priznao: Kosovo je oteto od Srbije"; "Milanović promjenio ploču, stao na stranu Beograda?".

Srbijanski predsjednik zasad nije komentirao Milanovićevu izjavu, rekavši da je mora vidjeti u cijelosti.

