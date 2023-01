Milanović: Kosovo je oduzeto Srbiji, anektirali smo ga mi i međunarodna zajednica

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta Hrvatske vojske u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi u Vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" u Petrinji.

U obraćanju se osvrnuo na niz tema pa je tako komentirao rat u Ukrajini i stanje u hrvatskoj vojsci.

Pogledajte prijenos uživo:

- Potpuno ovisimo o tuđoj volji i planovima. Mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To je u susjedstvu Kine, mislim da to Rade se stvari na koje mi nemamo utjecaja, a mogu nas već sutra jako obvezivati. To nije samo Ukrajina, to treba nadzirati. Stanje na zalihama je bijedno. Razina drugog svjetskog rata. Mi nemamo uopće protuoklopa. Sad se ide u neke nabave, dvije godine to nećemo vidjeti. Stanje nije dobro, nema protuoklopna uopće - istaknuo je Milanović.

- Kako to funkcionira vidjeli smo kad je onaj leteći bojler preletio Mađarsku koja ima avione pa nisu skoro ni trepnuli. Netko treba odgovarati. Tko je odgovoran? Vlada. Plenković - pita se Milanović.

- Ja sam protiv da se tamo šalje bilo kakvo ubojno sredstvo. To produljuje rat. Koji je cilj? Raspad Rusije, promjena vlasti? Govori se i o kidanju Rusije. Ovo je manično. Mi i Srbi smo se manje mrzili. Kod nas je bio puno strašniji rat nego u Ukrajini Protiv toga sam da se šalju ubojna sredstva - nastavio je pa se s Ukrajine prebacio i na temu Kosova.

- Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto? Da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta - zaključio je Milanović.

- Rusija je opasna zemlja. Ništa vi ne razumijete. Uspoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svjetskom nuklearnom supersilom - rekao je Milanović.

- Sulude emocije i mržnja Europu vode u veliku opasnost. Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse. Putin i ti ljudi su do jučer bili kul. Ostvarivali su se na rangu naviše njemačke politike. Odjednom, to su najveći neprijatelji - zaključio je Milanović.

