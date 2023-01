Milanović rekao da su Hrvatska i međunarodna zajednica otele Kosovo. Vučićevi mediji slave

Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto, da je to nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta, rekao je tijekom svojeg današnjeg govora u Petrinji Zoran Milanović.

Njegove riječi uskoro su završile na naslovnicama svih srpskih medija, inače bliskih tamošnjem predsjedniku Aleksandru Vučiću... U Srbiji su njegove riječi dočekane s oduševljenjem.

- Milanović: Anektirali smo Kosovo, oteto je od Srbije! - piše u svojem tekstu Alo.

- Milanović opet vrijeđa i lupeta, pa ga je uhvatio trenutak lucidnosti: "Oteli smo Kosovo od Srbije" - stoji u naslovu teksta portala Blic, koji je pohvalio dio Milanovićeva govora.

- Milanović priznao: Kosovo je oteto od Srbije! - piše Informer. Ističu sljedeću Milanovićevu izjavu:

- Sulude emocije i mržnja Europu vode u veliku opasnost. Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse. Putin i ti ljudi su do jučer bili kul. Ostvarivali su se na rangu naviše njemačke politike. Odjednom, to su najveći neprijatelji.

- Milanović šokirao: "Kosovo je oteto od Srbije, to smo uradili mi i međunarodna zajednica" - javlja Telegraf.

Glagol šokirao u naslovu je koristila i ekipa iz Kurira: "Kosovo je oteto od Srbije, Krim više nikada neće biti Ukrajina": Zoran Milanović šokirao: Nismo se mi i Srbi toliko mrzili!

“Kosovo je oteto od Srbije”, poručio je danas u Petrinji hrvatski predsjednik Zoran Milanović i naveo: “To smo napravili mi i međunarodna zajednica”. Milanović je to rekao novinarima u Petrinji govoreći o ratu u Ukrajini i sličnostima između Krima i Kosova i Metohije, piše Objektiv.

