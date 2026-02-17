Đakić: Vi ste skupina ljudi koja je protiv svega. Kod nas bi već gradili, mi bi im sve rješili

Ne prestaje rasprava o ukrajinskoj investiciji i izgradnji pogona za preradu pilića u Sisačko - moslavačkoj županiji. Nakon tribine Ministarstva poljoprivrede organizirane navrat - nanos, u Saboru je održan okrugli stol na kojem su prisustvovali i predstavnici Premium chicken company te predsjednik Uprave Oleksij Ševčenko. Tri sata trajala je rasprava koja je na početku odmah prerasla u političko prepucavanje i optuživanje između Mosta i HDZ-a.

- Most je podržavao prošlu SDP-ovu vlast koja je podržala ovaj projekt. Jučer na tribini je manje više sve izrečeno. Grad Sisak se očitovao medijima kroz priopćenje. Držimo i dalje istu poziciju, a to je da planirani zahvat u južnu industrijsku zonu nije u skladu s prostornim planom. I taj plan se neće mijenjati. Nema nikakvih promjena. Stav grada je prilično jasan - rekao je gradonačelnik Domagoj Orlić (HDZ).

Kako je rekao Davor Rossini iz građanske inicijative u Sunji, prema studiji upravljanja prostorom zabranjeno je raditi ovako velike pogone kod Sunje.

- Uz to, Ministarstvo zaštite okoliša kaže da ovaj projekt neće utjecati na okoliš zaštićen Naturom 2000. Prema podacima iz studije utjecaja na okoliš, ovi peradarnici će biti veliki oko 2.700 metara kvadratnih. Takvih nema u europskoj uniji, svi su manji. Svi stručnjaci u državi govore da je ovo hazard, a jučer smo na tribini čuli predstavnike tvrtke kako pred stručnjacima iznose brojeve koji kao da su trivijalni i objašnjavaju im stvari koje oni već znaju. Ovo je jedan čudan projekt, brojke su čudne i pobuđuju sumnju - rekao je Rossini.

Daniel Šatni iz Mosta prekinuo je političko prepucavanje.

- Očekivao sam da smo došli ovdje jer smo svi na istoj strani, ali to je moja greška. Žao mi je sto uvijek tražite krivca, gradonačelniče. Kad su naša dva vijećnika bila u Gradu, tad nikako nije bilo riječi o pilićarnici. Ne želim da ovo postane prepucavanje. Volio bih da Vi zauzmete jedan oštar stav: jeste li za ili protiv. Referirate se na prostorni plan, ali nema za ili protiv - rekao je.

I onda je krenuo red objašnjavanja članova HDZ-a, koji će im se kasnije obiti o glavu.

- Kao gospodarstvenik ne mogu vjerovati da smo temu okrenuli na političko prepucavanje. Koliko ja znam to je hrvatska tvrtka koja je registrirana u Zagrebu. Ukoliko postoji otpor građana o kojem pričate, nijedan investitor neće tamo investirati. Na zadnjem Odboru zaštite okoliša kolege iz Lekenika i Ludine su podržali tu investiciju. Oni su rekli ‘Ako se poštuju svi zakoni RH, tad ne postoji potreba bilo koga da spriječi investiciju. Ako postoji među vama sumnja prema institucijama, nećemo nikad dobiti nikakvog investitora. Ne možemo izražavati toliku sumnju u institucije RH, i ti ljudi su birani na izborima - rekao je Petar Šimić iz HDZ - a.

Hrvatska ili ukrajinska tvrtka?

Istina je da je Premium Chicken Company (PCC) tvrtka registrirana u Hrvatskoj, u Sisku. Četiri člana Uprave su Ukrajinci, sa zagrebačkim adresama. U Zagrebu imaju i dvije podružnice od kojih je jedna za građenje. Povijesni izvadak iz sudskog registra pokazuje razne promjene. Jedna od njih je da su osnivači bili Andrii Matiukha, s adresom u Zagrebu te Renaissance Capital, osnovan u Zagrebu. Andrii Matiukha se kao osoba povukao 2022. godine, prema dostupnim podacima. Međutim, Matiukha je prema sudskom registru vlasnik Renaissance Capitala. Dakle, nije osobno vlasnik PCC-ja ali je kroz drugu tvrtku. I to su sve javno dostupni podaci čiju točnost garantira Trgovački sud u Zagrebu. Provjerili smo i u Fininom Registru stvarnih vlasnika u kojem piše da je stopostotni vlasnik Renaissance Capitala Andrii Matiukha, s prebivalištem u Ukrajini i ukrajinskim državljanstvom. U istom registru smo provjerili i PCC. Rezultat je isti: vlasnik je Andrii Matiukha s prebivalištem u Ukrajini i ukrajinskim državljanstvom, međutim riječ je o neizravnom vlasništvu. Tu je i još jedan zanimljiv podatak iz Fine: tvrtka Renaissance Capital 'je osnovana sa 100 posto stranog kapitala. U tom kontekstu treba promatrati i izjavu direktorice Renaissance Capitala Suzane Audić Vuletić, nakon okruglog stola.

- Naša prva faza je 100 tisuća tona piletine godišnje, što je kapacitet jedne i pol Vindije. Maksimalni kapacitet naše tehnologije koje kupujemo je do 150 tisuća tona. Mi smo hrvatski proizvođači, mi smo hrvatska firma. Ono što nas je danas zaprepastilo je izjava gospođe Radojčić, koja je rekla da politika treba procijeniti i dati dozvolu poduzetnicima da počnu razvijat svoju ideju. Mi znamo da Ustav RH brani poduzetničku slobodu, što znači da svaki gospodarstvenik ima pravo pod jednakim uvjetima razvijati svoju ideju. To je ono što mi radimo. Mi smo orijentirani na izvoz piletine, u Hrvatskoj bi ostalo nekih 15 posto, što je dovoljno za hrvatsko tržište. Svoja postrojenja gradimo na privatnoj zemlji, a želimo imati i male poljoprivrednike koji proizvode piletinu i žitarice da budu naši kooperanti - rekla je.

Most i građanske inicijative prigovorile su investitoru jer nema odgovora na to tko daje 80 posto investicije ako investitori daju 20 posto. Luca Gašpar Šako napomenula je i da je EU samodostatna kad je u pitanju piletina, a samodostatna je i Hrvatska.

- Gdje ćete plasirati tu piletinu? Zahtijevamo da se obustave svi postupci i rješenja i stave van snage dok se ne napravi kumulativna studija utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi što nalažu naši zakoni i zakoni EU - rekla je.

Na ovome inicijative građana i oporbeni političari inzistiraju jer je za sad projekt rascjepkan na 18 jedinica i za svaku od njih je napravljena studija utjecaja na okoliš. To je problematično jer što je manja površina, pravila su manje rigorozna.

- Ova studija nema poglavlja koja su nabrojana da mora sadržavati, prilog pet govori o tome što Povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša mora vrednovati, ali to se nije vrednovalo. Meni je žao, duboko sam vjerovao u institucije i ostao sam zatečen što svega ovoga nema. Nema ni utjecaja plinova i amonijaka - rekao je Rossini.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

'Ne vidim rizik za stanovništvo'

Na okruglom stolu Ševčenko je objasnio kako planiraju poslovati.

- Oko našeg projekta je puno mitova. Neistina je da ćemo proizvoditi 240 milijuna pilića. Proizvodit ćemo 55 milijuna pilića godišnje. Usporedbe radi, Vindija planira dodatnih 45 milijuna pilića. Planiramo kapacitet dva puta veći od Vindije. Druga priča, zašto 12 peradarnika. Vindija ih ima isto toliko. Naši su dva puta veći. Imamo najbolju tehnologiju u skladu s EU pravilima. Četiri takva će biti u Sunji na privatnoj zemlji koja nije obrađivana 30 godina. Ne želim komentirati studiju za okoliš jer radimo s hrvatskim stručnjacima i jer su hrvatske institucije odgovorne za njih. Pratim društvene mreže i vidim nezadovoljne ljude ali i one koji trebaju posao, kvalitetniji život, rad blizu kuće da ne idu u druge države. U Lekeniku imam dvije lokacije, jednu za stočnu hranu, drugu za ulje. Imamo silose od 100 tisuća tona i imam mogućnost otkupa od malih proizvođača, OPG-a, s dodatnim sušarama. Što se tiče insinuacija oko velike razlike cijene u Ukrajini i Hrvatskoj, razlika je pet posto i zato nam je ovdje isplativo. Nećemo uvoziti žitarice iz Ukrajine. Uvozit ćemo neke druge komponente iz EU jer se u Hrvatskoj ne proizvode. Što se tiče valjaonice u Lekeniku, ona je duplo veća od Vindijine ali to nije neka mega razlika i imamo mogućnost povećanja na 120 milijuna jaja godišnje. Valjaonica ne utječe na okoliš. Stavili smo je dalje od grada zbog biološke sigurnosti i ptičje gripe. Imamo iste kapacitete kao PIP koji je udaljen manje od sto metara od prve kuće. Nema narušavanja kvalitete života. Ne vidim rizik za lokalno stanovništvo. Ako nema u Vrbovcu, ne vidim zašto bi imalo u Sisku. Odgovoran sam, gledam na lokalnu zajednicu. Što se tiče utjecaja kamiona koji će voziti, to je 60 kamiona po danu. Ukupni prolazak vozila u Sisku je 15 tisuća vozila dnevno. Mi dodajemo 60 kamiona. To je 0,4 posto utjecaja. Radnicima ćemo plaćati prijevoz na i sa posla, plaće su 1200 eura neto minimalno i 2000 za fakultetski obrazovane radnike. Hrvatska ima 80.000 nezaposlenih ljudi, ovo je stimulans za razvoj Sisačko moslavačke županije - rekao je.

Netko iz Mosta je Josipu Đakiću bio dobacio da je županija poharana ratom, potresom i HDZ-ovom politikom koja je zatvorila i sisačku rafineriju. Ševčenko je i to komentirao.

- Kolega je dobro rekao što je popljuvao HDZ koji je zatvorio rafineriju u Sisku. To i za nas izgleda čudno - rekao je.

Članovi Inicijativa su pročitali podatke iz studije utjecaja na okoliš koju je platila PCC.

- Vaša studija još nije povučena iz Ministarstva, još ne znamo gdje je bioplinsko postrojenje. Piše da ćete imati 90 tona mulja na dan, 15 tona uginule peradi na dan, četiri tone otpada od transporta pilića. To piše u studiji koja nije povučena niti promijenjena. Što se tiče kvalitete života, komentirajte mi Vinitsku oblast - rekla je Snježana Sužnjević Vago.

Ševčenko nije htio komentirati zagađenje u Ukrajini s farmi tvrtke MHP u vlasništvu Jurija Kosiuka, ali je komentirao bioplin.

- Ne želim komentirati druge tvrtke. Ne želim izmišljati. Rekao sam direktno: imamo dva puta veće brojeve od Vindije i kao PIP. Ili Gavrilović koji generira 45 posto prihoda Petrinje. Sisačko- moslavačka županija ima dobru poljoprivrednu povijest. Što se tiče bioplina i otpada prerade, imamo u projektu predviđen mehanizam kao Agroproteinka, prerada u koštano brašno koje ide u prodaju. Bioplina u projektu nema. Ima i idejnom rješenju. To su odvojene stvari. Bioplin i prerada izmeta u našem projektu nema. Ne znam što vise reći - rekao je.

Zvonimir Troskot ga je pitao imaju li alternativnu lokaciju u Sisku jer je gradonačelnik Orlić rekao da je protiv projekta dok je na trenutnoj lokaciji.

- Orlić je u izbornoj kampanji rekao da je protiv bioplinskog postrojenja i smeća u Sisku. Mi to poštujemo i prihvatili smo. Toga više u projektu nema. Usklađenost s prostornim planom: imamo na razini studije za okoliš verziju koja se slaže s prostornim planom. Poslje toga možemo se sastati opet, svatko kaže što se želi, što ne želi, kako da prenamijenimo projekt da je prihvatljivo lokalnoj zajednici - rekao je.

No onda ga je Luca Gašpar Šako iz Mosta prozvala da laže.

- Koliko planirate ukupno proizvoditi pilića i kako vam ja osobno mogu vjerovati kad ste u Lekeniku, na prvom predstavljanju, rekli da imate iskustvo proizvodnje u Italiji, i onda kad sam vas pritisnula za detalje, rekli ste da nemate. To je bio naš prvi susret. Na istom tom susretu sam Vas pitala što mislite koliko će se tehničke vode trošiti, kad znam da naša tvrtka u Petrinji, koja je isporučitelj vode nema tolike količine i da smo kupovali od Siska, pa ste rekli da Vam je obećano. Na kraju ste priznali da ćete bušiti bunare - pitala ga je.

Ševčenko joj je rekao da su se možda taj prvi put krivo shvatili zbog jezične barijere i da nije rekao da je radio u Italiji.

- Rekao sam da mogu vas nekoliko odvesti u Italiju da vidite tehnologiju koju ćemo koristiti. To nije ništa novo, isto koristi Vindija. Što se tiče vode, jučer je gospodin zadužen za vodu javno rekao da voda nije problem u Sisačko - moslavačkoj županiji. Mi radimo i nove cjevovode da osiguramo našu potrošnju, koju će koristiti i stanovnici. Radimo s EON-om i doplinjavanje, dovodimo plin gdje ga nema, jer nama treba, a koristit će ga i lokalna zajednica. Popravit ćemo i ceste jer je infrastruktura loša - rekao je.

Orlić protiv, Đakić bi doveo investitore 'kod sebe'

Vratimo se na okrugli stol. Nakon pola sata rasprave, Šimić, koji je i predsjednik Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a, rekao je da nijedan investitor neće doći gdje su građani protiv.

- Ja sam za svaku investiciju koja poštuje zakone RH i koja ide u sinergiju s lokalnim zajednicama. Ako idemo aktivistički protiv investicija, nećemo ništa napraviti. LNG-a ne bi bio da se slušao SDP, i gdje bismo onda bili - pitao je i predložio da stanovnici odluče na referendumu žele li ovaj projekt ili ne. Ako ga lokalna zajednica ne želi, onda ga neće biti. Referirao se i na cjepkanje nekretnina za studiju.

- Ljudi su rekli da ako zakon traži objedinjenu studiju, nju će i napraviti. To su rekli oko cjepkanja. Ako je ta studija potrebna da zadovolji lokalno stanovništvo, onda će ju napraviti - rekao je.

Jedna od građanki je zamolila okupljene da se drže strategije države koja govori o poboljšavanju uvjeta za male poljoprivrednike i OPG-ove te da izvole naći način da se to i ostvari.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Nakon toga, uletio je Josip Đakić, koji je većinu vremena sjedio sa strane.

- Došao sam danas ovdje jer su me ponukali moji branitelji koji jučer nisu mogli doći na tribinu. U strategiji nije zabranjeno raditi megafarme. Hrvatska ima, hvala Bogu, dovoljno mjesta. Ja bih bio presretan, i moj župan i gradonačelnik (op.a. Virovitičko - podravska županija) da su došli kod nas, već bismo ih riješili i već bi gradili - rekao je.

Ostali su mu dobacivali da ih onda 'uzme sebi', na što je on rekao da ne može jer je investitor već kupio zemlju u Sisačko - moslavačkoj županiji.

- Što će sa zemljom, da ju pokloni vama - pitao je.

Na kraju je zaključio da je polovica ljudi za stolom skupina ljudi koji su protiv svega.

- Pričate o sumnjivom kapitalu i korupciji, kao nemate ništa protiv Ukrajine ALI…Vi ste svi protivnici investicija bez konkretnih argumenata. Vi ste skupina protivnika svega - zaključio je.

Na kraju je Nikola Grmoja kao organizator okruglog stola rekao da su očito došli do zaključka.

- Gospodin Šimić kaže da nema ništa od projekta ako je lokalna zajednica protiv, gradonačelnik najvećeg grada u priči, Siska, je protiv, znači to je to - rekao je uz smijeh i dodao: - Vidim vi ste protiv, Đakić bi ih sebi, možda stanka da se klub zastupnika HDZ-a dogovori o svom stavu.