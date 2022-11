Đakovčanka nominirana za Naj radnika: Otac me nikada nije priznao, trebao bi biti ponosan!

- Nataša je prije svega nesebična, uvijek spremna saslušati i odvojiti vrijeme za tebe. Imati sposobnost prihvaćanja ljudi onakvima kakve jesu, ne očekuje od njih da budu ono što nisu, je jedna predivna osobina, ne željeti mijenjati druge nego ih prihvatiti kakve jesu. Vrlo je empatična osoba, cijeni druge i gleda da ih ne povrijedi, iako često zna biti povrijeđena - kazala nam je Mirela Fekete, radna kolegica i profesorica u Ekonomskoj školi u Đakovu, koja je i prijavila Natašu Šantić za Naj radnika 2022.

Njezina kolegica tvrdi kako je vrlo predana svome poslu te ga radi s puno ljubavi, ne štedeći se nimalo.

- Imala je teško djetinjstvo isprepleteno ratom, no to na nju nije ostavilo gorčinu, nego suprotno, vjeru u ljude, dobro i vjeru u ljubav. Tu joj se posebno divim, rijetki ljudi iz takvih prilika izađu kao pozitivne osobe. Za mene je Nataša već pobjednik - rekla je Mirela Fekete koja je sasvim slučajno na internetu vidjela stranicu Mali svjetionik te čitajući detalje o projektu Naj radnik, prva napamet joj je pala upravo - Nataša.

Privatnu i poslovnu kolegicu opisala je kao skromnu ženu, punu radosti te pozitivnog pogleda na svijet čak i u teškim životnim trenutcima.

Nataša Šantić je vjeroučiteljica i turistički vodič, a da nije završila teologiju u Đakovu, kako kaže, vjerojatno bi bila profesorica nekog drugog predmeta.

- Nije važno znanje uvijek znati, nego je važno i dati. Bez znanja čovjek ne može ništa. Znanje ima moć, a čovjek što više zna, više vrijedi. Ne samo da želim dijeliti znanje, nego želim da svi moji učenici znanjem rastu i obogaćuju se kao ljudi. Da se izgrade kao zrele i odgovorne osobe - govori nam Šantić.

Iako je odrastala bez oca koji je nije htio priznati, ona nije pokleknula. Uvijek se borila, a govori nam, ako otac čuje za ovu priču trebao bi biti ponosan na svoju kći.

Ušla je u top 10 za Naj radnika: 'S jedne strane šok, a druge iznenađenje i čast'

Za projekt Mali svjetionik kaže nije ni znala dok ju nije nominirala kolegica Mirela Fekete.

- Poziv je stigao iznenada s nepoznatog broja, razmišljala sam javiti se ili ne. No, javila sam se te su mi rekli da imaju prijavu za mene. Uplašila sam se kakva je prijava sad u pitanju. Upitali su me jesam li čula za projekt Mali svjetionik, a potom su mi pojasnili o čemu se radi te kazali da me prijavila kolegica. Kada su mi rekli da sam izabrana među top 10 Naj radnika u Hrvatskoj, malo sam zanijemila jer sam bila šokirana, ali i uzbuđena. I dalje mi nije bilo jasno o čemu se radi, s jedne strane šok, a druge iznenađenje i čast jer su rekli da sam od 800 prijava ušla u top 10 prema stručnom mišljenju komisije - pojašnjava nam Šantić.

Radna kolegica ju opisuje kao vedru osobu koju obožavaju i učenici. Ističe kako se često previše daje da bi odradila sve zadane aktivnosti kako bi ispale savršeno.

- Pokazala je svoju nesebičnu dušu bezbroj puta u trenutcima kada mi je zaista trebalo pomoći i kada sam se našla u bezizlaznim situacijama u životu. Tada je znala utješiti i pružiti podršku koja mi je bila lijek za sve moje brige i probleme. Jednostavno zna reći ono što treba. Nesebično se daje i u poslu i u privatnom životu. Jako je vrijedna i mislim da njezin radni dan zaista traje 24 sata. Ponekad se pitam: “Spava li ta žena uopće?“ - komentirala je Željka Gal, Natašina radna kolegica koja je profesorica hrvatskoga jezika.

Šantić smatra kako je svaki čovjek jedinstven te kako svatko svoj posao radi najbolje što može, no 10 ljudi iz Hrvatske dobilo je 'zeleno svjetlo' komisije da krenu u utrku za Naj radnika. Ona smatra kako su komisiju vjerojatno dirnule neke rečenice, no nije upućena kako komisija izabire ljude.

- Projekt Mali svjetionik promiče 'male ljude' koji svoj posao rade punim srcem i naglašava da iako neke nebitne stvari koje čovjek čini u svakodnevnom poslu, za nekog su jako velike. To je ono što razlikuje te kandidate od drugih - smatra kandidatkinja za najboljeg radnika u Hrvatskoj.

'Oko nas je negativna klima, ali vjerujem da će netko prepoznati svačiji rad i trud'

Iako se radom čovjek oplemenjuje, osigurava egzistenciju te obogaćuje sebe i svijet oko sebe. Đakovčanka je skeptična po pitanju vrednovanja ljudskog rada.

- Nažalost oko nas je nekakva negativna klima. Čovjek izgubi povjerenje i kao da se obeshrabri te kaže 'ma neću ništa ni raditi, ionako se sve može preko veze'. No, mislim da ljudi prepoznaju neke temeljne vrijednosti i da jedino radom čovjek može nešto steći. Sve ovo drugo je kratkog daha i više bi trebalo ljudima posvijestiti kako je važno raditi punim plućima, ne gledati samo na plaću. Često mladima pokušavam objasniti da nema života bez rada i zarade, a pogotovo da nema lake zarade te da se ne može živjeti lagodno i ništa ne raditi - kazala nam je vjeroučiteljica koja je profesorica u zvanju, a uskoro planira dodatno napredovati u karijeri.

Unatoč 'negativnoj klimi' i crnim vijestima koje nas svakodnevno okružuju, vjeroučiteljica iz Đakova ima savjet za sve radnike i oni koji će tek krenuti u taj svijet.

- Poručila bih da se ne obeshrabre bez obzira na to što se ljudski rad ne vrednuje kako treba. Neka pošteno i s punim srcem odrađuju svoj posao jer to će netko prepoznati. Prijavljujte sve svoje naj radnike. Ja sam uvjerena da ću nagodinu ispuniti 10-ak prijava, već su mi neke osobe kliknule jer vidim da se punim srcem daju i da rade malo više. I sam osmjeh je već pozitiva. Prijavite sve svoje svjetionike, vjerujem da ih možete pronaći - savjetuje Đakovčanka.

'Osobne stvari često podredim poslovnim obvezama. Suprug kaže da je ovo zasluženo!'

Najveća potpora u svemu joj je njezin suprug te dvojica sinova koje, kako kaže, pokušava odgojiti u tom smjeru da se raditi jednostavno mora.

- Puno radim, a obitelj mi je najveća podrška. Oni su reagirali super na nominaciju, a u jednom trenutku mi je suprug rekao 'pa koliko radiš, stvarno si i zaslužila'. Ponekad jednostavno morate podrediti osobne stvari poslovnim obvezama. Upravo to je kolegicu dirnulo jer smo prije tri godine imali smrtni slučaj u obitelji. To je obiteljska situacija, a na poslu smo imali Erasmus i bili smo domaćin tog projekta. Stvarno nisam mogla izostati taj dan s posla, imala sam razumijevanje obitelji, tako da smo sprovod odgodili za drugi dan. Kolegice kažu da sam bilo izuzetno profesionalna na poslu, a s druge strane supruga koja je osjećajno odradila sve ono što se tiče obiteljske situacije. Uvijek pokušavam balansirati i maksimalno se dati u svakoj situaciji te kombinirati da uspijem sve, taj moj perfekcionizam me nekad dovede i do ruba, ali uspijevam u tome - ispričala nam je Nataša Šantić.

Jednog dana došla je u školu, a učenici su joj s vrata počeli govoriti kako su je vidjeli na portalima te joj uputili čestitke. Ne smatra se opasnom profesoricom, no ne skriva da je zahtjeva.

- Ja isto sam podložna školskim pravilnicima i zakonima. Trudim se svoje zvanje raditi srcem, ali bez pravila i dogovora ne možemo funkcionirati - komentirala je te dodala da su reakciju na nominaciju bile pozitivne, a neki ljudi su je upitali spava li nekad te je li ona na baterije zbog svakodnevnih obveza.

Mali svjetionik već petu godinu nagrađuje najbolje radnike i stavlja naglasak na vrednovanje ljudskog rada, obično se radi o ljudima koji odskaču od uobičajenog. Šantić smatra kako 'mali ljudi' čini velike stvari koje ostali ljudi prepoznaju te da se zato i zove Mali svjetionik.

'Dio novca bih donirala djevojčici u plavom kaputiću za otvaranje muzeja'

Glavna nagrada je 100 tisuća kuna, druga nagrada je 10 tisuća kuna, a treća 5 tisuća kuna.

- Kako god prošlo, meni je srce puno! Upasti među top 10 je velika stvar, a nemam velika očekivanja. Nikad nisam bila škrta te smatram da novac ima svoju vrijednost samo onda kada se dijeli i daruje te ulaže u pozitivne stvari. Lako je potrošiti novac, no čovjek je sretniji ako ga može s nekim dijeliti. Ja se uvijek držim onoga 'dajte i dat će vam se' - kazala je nominirana za nagradu.

- S obzirom na to da sam prije mjesec dana bila na projekciji filma 'Djevojčica u plavom kaputiću' Željke Jurić Mitrović, ona je rekla da želi otvoriti muzej stradale djece u Domovinskom ratu bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest. No, da bi otvorila treba i financijska sredstva. Ja samo i prije nominacije razmišljala da bih dala neku svotu kako bi joj pomogla jer sam i sama prošla Domovinski rat, to su mi ne baš lijepe uspomene ali ih trebamo vrednovati. Osim donacije, počastila bih i svoju obitelj jer su mi oni velika potpora - zaključila je Nataša Šantić.

Glasovati se može sve do 11. studenoga 2022. do 16 sati. Kako kaže kandidatkinja iz Đakova, tada se zatvaraju linije i kreće brojanje glasova, a u 18 sati bit će proglašenje pobjednika u Zagrebu.

