Đakovo: Pijan s 2,81 promila pao s romobila, stižu mu kazne

Prava prometna ludost dogodila se u petak oko 13.45 sati u Đakovu. Četrdesetčetverogodišnjak je električnim romobilom vozio kolnikom Ulice Josipa Runjanina, a kod raskrižja s ulicom Cvjetnim prolazom sve je krenulo po zlu. Kako je utvrdila policija, nije prilagodio brzinu stanju i obilježjima ceste. U jednom trenutku izgubio je nadzor nad upravljačem i pao na tlo.

Vozaču je izmjereno čak 2,81 promila alkohola u krvi. Očevidom je također utvrđeno da tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu.

U nesreći je prošao s lakšim ozljedama, a pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu kazna od 290 eura. Za vožnju romobila pod utjecajem alkohola morat će platiti dodatnih 60 eura, dok će ga nenošenje kacige stajati 30 eura. Budući da se romobilom kretao kolnikom, stiže mu još jedna kazna 130 eura.