Dali mu da živi u kotlovnici na vrhu zgrade u Zagrebu, a on si ilegalno izgradio penthouse

Nevjerojatna priča dolazi iz zagrebačke Paljetkove ulice 12. Jedan je stanar prije tri godine dobio na korištenje prostor na krovu stambene zgrade. Nakon toga se počeo ilegalno širiti. Izgradio je dodatne prostore, zatvorio prilaz prema krovu, a obnova krova koji prokišnjava sada je nemoguća. Sustanari su se žalili komunalnom redarstvu, civilnoj zaštiti, državnom inspektoratu - rješenje još čekaju, piše HRT.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Već godinama prokišnjava. I sad ja kad curi krov obratim se upravitelju, upravitelj pozove izvođače. Izvođači dođu i nisu u mogućnosti sanirati eventualni kvar - rekao je Vlado Pintić, predstavnik suvlasnika stanara.

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo s radovima ne može početi dok se ne maknu sve nadogradnje, a jedan prilaz krovu čak je zaključan. Stanar koji sada živi na krovu, 2019. je bio podstanar u zgradi. Ostali stanari tada su mu dopustili da se useli u nekadašnju kotlovnicu.

- On je zamolio da bi potpisali suvlasnici da se on preseli tu, da će urediti, srediti i bilo je dozvoljeno da taj dio kotlovnice bude njemu dan na korištenje - kazao je Zoran Ivčić, predstavnik stanara iz susjednog ulaza.

Problem je započeo s njegovim širenjem.

- Ja nemam ništa protiv da on bude gore, ali neka uredno sve plaća, neka ono što je bespravno napravio, makne, i da pazi na taj krov - dodao je Vitomir Vlašić, jedan od stanara.

Žalbe su prije nekoliko mjeseci poslane na nekoliko gradskih i državnih institucija. No ništa se nije riješilo.

Došlo je do zastoja i s komunikacijom s gospodinom koji je to učinio, a i same institucije kojima smo slali dopise i mailove da je tu napravljena bespravna gradnja isto tako je zastalo i ništa se ne događa. Mi se bojimo da se ne bi nešto loše dogodilo jer postoji mogućnost prilikom nekog nevremena ili bilo čega da se može nešto odlomiti i da može pasti dolje, podsjetio je Ivčić.