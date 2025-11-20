Obavijesti

Dalić je propustio kao vjernik podučiti navijače praštanju

Piše Tomislav Klauški,
Poruke o miru i oprostu često se čuju s oltara, ali za mnoge je to očito tek isprazna floskula koja ništa ne znači i nikog ne obvezuje.

Osim što su vikali “Za dom spremni” i “Ubij Srbina”, navijači hrvatske reprezentacije na stadionu o Podgorici istaknuli su transparent u kojem - uz naglašenu prostotu - poručuju kako “Nema oprosta” za agresiju na Dubrovnik. Bio je to njihov odgovor na transparent crnogorskih navijača u Hrvatskoj: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam, Dubrovniče”. Zašto su hrvatski navijači odbili oprostiti? Izbornik Zlatko Dalić, inače veliki promicatelj vjere i kršćanstva, kratko je osudio takvo skandiranje, uz naglašenu opasku da ćemo zbog toga “opet biti kažnjeni”, te ponovio parolu o tome da ova reprezentacija “stoji za zajedništvo, ljubav, domoljublje i vjeru”.

