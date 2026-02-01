Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Josip Dabro, bivši ministar i aktualni saborski zastupnik Domovinskog pokreta, predao je novu imovinsku karticu u kojoj se, uz redovne prihode i nekretnine, po prvi put pojavljuje i luksuzni sat. Riječ je o satu Breitling Superocean Heritage Automatic, procijenjene vrijednosti 5600 eura, koji je Dabro naveo u rubrici nakita, uz napomenu da ga je kupio vlastitom štednjom.

Prema podacima iz kartice, Dabro kao saborski zastupnik mjesečno prima 3823 eura, dok je dodatno prijavio i ostale prihode u iznosu od 331 euro. Njegova supruga zaposlena je u UOIG Antun Nikolić, gdje ostvaruje plaću od 923 eura.

Od nekretnina, Dabro je vlasnik kuće s okućnicom u Otoku kraj Vinkovaca, čija je procijenjena vrijednost 100.000 eura. Kada je riječ o pokretnoj imovini, u kartici je naveo automobil Passat iz 2020. godine vrijedan 17.000 eura, kao i dva motocikla, Kawasaki procijenjen na 8.900 eura te Yamahu vrijednu 3.500 eura. Prema najnovijim podacima, Dabro raspolaže i štednjom od 35.000 eura, iz koje je, kako navodi, financirao kupnju skupocjenog sata.

Josip Dabro nosi luksuzni sat vrijedan 5.600 eura koji nije naveo u imovinskoj kartici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dabro, međutim, nije jedini političar koji je u imovinsku karticu upisao luksuzni ručni sat. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs prijavio je sat Chopard ESZEHA vrijedan 9.290,60 eura, za koji je naveo da je riječ o obiteljskom poklonu. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman posjeduje sat marke IWC vrijedan 3.000 eura, kupljen primicima od nesamostalnog rada.

Pažnju javnosti nedavno je privukla i informacija s društvenih mreža da premijer Andrej Plenković nosi sat Patek Philippe vrijedan 75.000 eura, no ta je tvrdnja brzo demantirana. Kako je tada za 24sata izjavio izvor blizak premijeru, Plenković već više od 20 godina nosi sat marke Hamilton, čija vrijednost ne prelazi 5.000 eura, a zbog niske cijene nije ga bio dužan prijaviti u imovinsku karticu. Sat je, prema navodima, sam kupio.

Sat marke Breitling prijavio je i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, čija je procijenjena vrijednost 5.400 eura, dok je HDZ-ov zastupnik Mislav Herman u karticu upisao Rolex Submariner Date Oyster vrijedan 8.500 eura, dobiven na poklon od roditelja za diplomu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Herman je prijavio i dva sata u vlasništvu supruge, Patek Philippe Twenty vrijedan 8.000 eura te Cartier Pasha procijenjen na 3.990 eura.

U zbirci luksuznih satova ističe se i Pero Ćosić, koji posjeduje Rolex Daytonu i Piaget, oba procijenjena na 10.617 eura, dok je saborska zastupnica Branka Juričev-Martinčev prijavila Rolex vrijedan 6.636 eura, poklon od supruga. HDZ-ov gradonačelnik Zaprešića Željko Turk pak je naveo dva sata, Breitling vrijedan 2.654 eura i Raymond Weil od 1.990 eura.