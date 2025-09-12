Dalija Orešković o atentatu na Kirka: Jako me brinu reakcije desnih političara iz Hrvatske

Ubojstvo Charlieja Kirka, američkog političkog aktivista i korifeja pokreta mladih konzervativaca u SAD-u, izazvalo je brojne reakcije i u dalekoj Hrvatskoj. Kirk koji je ingeniozno iskoristio fenomen društvenih mreža i beskrupulozne algoritme, stekao je veliku popularnost među mladim bijelim Amerikancima, ali i desničarima diljem svijeta koji vode ideološki rat protiv Woke kulture.

Foto: Republican National Convention via CNP

O atentatu u Utahu kojeg neki već sada s ubojstvom Ukrajinke Irne Zarutske, smatraju prekretnicom u američkom društvu koje već dugo buja u jeku kulturološkog rata, oglasila se i Dalija Orešković na Facebook.

- Mogu se samo nadati da će u ovom ludilu prevladati Amerika kakvu je promišljao J.F.K i mnogi drugi. Amerika kakvu sam imala priliku i privilegiju osobno doživjeti i upoznati. Atentat na Charlie Kirka me zabrinuo. Uvijek i bez iznimke osuđujem takav čin. No još više me zabrinula reakcija njegovih istomišljenika, među kojima su i desni političari u našoj državi - napisala je Orešković i dodala da ju zabrinjavaju potencijalne posljedice brutalnog smaknuća pred tisućama ljudi.

- Ubojstvo Charlie Kirka već sada je postalo okidač za neutemeljene optužbe i progon neistomišljenika te zagovaranje njihovog poništenja i istrebljenja. Odmazda i agresija nije usmjerena na konkretnog atentatora, već na sve skupine, i to diljem svijeta koje su denuncirane kao neprijatelji, zajedničkim nazivnikom opisani kao pripadnici ozloglašene "woke" ideologije. Liberali, demokrati, ljevičari, antifašisti, pro-choiceri, zeleni, aktivisti. Slobodni - napisala je. Osvrnula se na gušenje sloboda.

- Sve što je za života zagovarao Charlie Kirk, sva politika Donalda Trumpa i njihovih sljedbenika je pokret protiv slobode, građanske ravnopravnosti, demokracije i mira, protiv prava drugih rasa i religija, protiv žena, homoseksualaca i LGBTQ pojedinaca, protiv slobode izbora. Protiv slobode kao takve i svih koji žele živjeti slobodni. Jedino što na ovom svijetu može biti veliko je ideja slobode. U vječnoj debati i evoluciji što taj pojam znači, svijet je padao u ponor svaki puta kada se zaboravilo da je istinska sloboda nenametljiva i nenasilna. Tom ponoru smo sve bliže jer države koje su nekada bile svjetionici slobode, danas vode nametljivi i nasilni, wannabe diktatori. Takvima svaka smrt dobro služi kao opravdanje tiranije. Mogu se samo nadati da neće doći do eskalacije sukoba, mada ta nada plovi u brodu koji je svakim danom sve dalje - napisala je saborska zastupnica.