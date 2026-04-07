News

NAJAVIO 'UNIŠTENJE CIVILIZACIJE'

Dalija Orešković o Trumpovoj jezivoj objavi: 'Svijet bi trebao osuditi tu genocidnu poruku'

Piše Ivan Štengl,
Američki predsjednik je dao Iranu ultimatum do sutra u 2 ujutro da otvori Hormuz...

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je na društvenim mrežama Donald Trump. Na njegovu šokantnu objavu osvrnula se i Dalija Orešković.

-  Riječi koje je danas izgovorio Trump, "Cijela jedna civilizacija će noćas umrijeti, nikad više da se vrati", nisu prijetnja samo Iranu. Ovo što Trump zaziva je poništenje jednog dijela svijeta, povijesti, humanosti. Cijela civilizacija, podrazumijeva sve koji su njezin dio, nasljeđe koje pripada djeci budućnosti. Nitko nema pravo ikome to oduzeti. Ovakvu jezivu genocidnu izjavu, ostatak svijeta mora osuditi i ujedinjeno pozvati na razum one koji Trumpa okružuju. Trump je postao prijetnja i neprijatelj čitavom svijetu. Njegovo se ludilo mora zaustaviti - napisala je Dalija.

Američki predsjednik je dao Iranu ultimatum do sutra u 2 ujutro da otvori Hormuz. Zaprijetio je da će uništiti Iran ako se Teheran ogluši i da su u stanju demolirati državu od 90 milijuna ljudi u roku od četiri sata.

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Iran prekinuo diplomaciju s Washingtonom zbog Trumpa
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi „cijeli” Iran mogao biti „uništen” u utorak navečer. "Cijela zemlja mogla bi biti uništena u samo jednoj noći, a ta bi noć vrlo lako mogla biti sutra", rekao je Trump na konferenciji za novinare, prenosi agencija France Presse.
Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!
Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump

