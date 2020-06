Dalija Orešković se rastaje: 'Ta priča nije od jučer, trudim se koncentrirati na svoje obaveze'

Dalija se prije dva mjeseca iselila iz zajedničkoga stana u centru grada te se vratila roditeljima, a da im brak ne funkcionira priznali su si još krajem prošle godine

<p> </p><p>Na prvi dan kampanje i na njezin rođendan u mediji je izašla priča kako se<strong> Dalija Orešković</strong>, najpoznatije lice Stranke s imenom i prezimenom, rastaje od supruga. </p><p>- Mogu vam reći da mi je puno teže od rastave palo što sam prošli tjedan morala uspavati svoju kujicu Lunu. Bila je teško bolesna no zajedno smo provele prekasnih 12 i pol godina - kaže nam Dalija. Htjela se, kaže, našaliti kako su je mediji za rođendan počastili objavom o rastavi no dodaje: "Ljudi bi to krivo mogli protumačiti."</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stranka s imenom i prezimenom </strong></p><p>Zamolila je za razumijevanje oko njezinih privatnih odnosa o kojima ne želi razgovarati.</p><p>- Nema se tu što niti reći. To uostalom nije od jučer i trudim se koncentrirati na obaveze koje imam, na kampanju i parlamentarne izbore. Sve mi se nekako u isto vrijeme poklopilo, no nadam se da će ova godina biti bolja - iskreno će Dalija.</p><p>U braku s <strong>Franom Leticom</strong> dobila je dvije krasne blizanke. Kako doznajemo, ona i bivši suprug trude se da djecu poštede njihova razlaza pa oboje brinu o njima.</p><p>Dalija se prije dva mjeseca iselila iz zajedničkoga stana u centru grada te se vratila roditeljima, a da im brak ne funkcionira priznali su si još krajem prošle godine. Bilo je to vrijeme kada se Dalija mučila skupljati potpise za predsjedničke izbore. Da li je angažman u politici kumovao razvodu nije htjela komentirati. </p><p>Za knjigu Crna Dalija, u najintimnijem intervjuu do sada, ispričala je sve o svome životu pa i kako je upoznala Franu. </p><p>- Upoznala sam ga radeći s njim u istom odvjetničkom uredu. Radi se o odvjetničkom društvu Gorana Mikuličića, u kojem sam ja u vrijeme upoznavanja već imala status odvjetnika, a Frane Letica, s obzirom da je pet godina mlađi, bio je odvjetnički vježbenik. Nije to bila ljubav na prvi pogled - rekla je. Sjeća se i što je prvo bila pomislila kada ga je ugledala.</p><p>- Pomislila sam kako je žgoljav - rekla je nasmijano. Opisala je kako su gotovo tri godine sjedili jedno nasuprot drugoga.</p><p>- Ono što me privuklo, a to mi je i inače najprivlačnije na svakom muškarcu, je to da je iznimno inteligentan, a uz to duhovit i zaigran - pričala je Dalija. Ono što ju je posebno kod Frana tada bilo privukli jest pažnja koju je pružao baki.</p><p>- Frane je bio sušta suprotnost svega što sam do tada poznavala. Prikazivao se kao iznimno brižan, nježan, obitelji privržen dečko. Na primjer, pričao mi je kako živi s roditeljima, bakom i tetom te kada ostane sam s bakom, vodi je u šetnju u Botanički vrt. Pored toga izvodio je nekakve šaljive stvari. Mislim da bi se naši šefovi zgrozili da su tada to vidjeli. Sjećam se da kada su se u vrijeme Uskrsa u novinama dijelile naljepnice za jaja, on bi čekao da se maknem od računala pa mi cijeli ekran oblijepio time. A jednom smo imali božićni domjenak i znalo se da će doći i mala djeca djelatnika kancelarije, pa smo pripremili kutiju s igračkama za njih. Ta kutija je ostala i nakon tog domjenka. Jedne večeri, do kasna sam ostala sa strankom na sastanku. Svi ostali iz ureda su već odavno otišli kući. Kad sam se vratila cijeli moj radni stol je bio aranžiran s 50-tak plišanaca. Bili su to mali znaci simpatije. Tek tri godine kasnije uslijedila je ljubav - ispričala je Dalija.</p><p>Sada ide sama kroz političke izazove i paralelno radi promjene u svom životu i na političkoj sceni. </p>