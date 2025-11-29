Dalija Orešković prosvjednicima poručila: 'Došli pred stan žene koja živi sama, to sve govori...'

Neparlamentarna Autohtona hrvatska stranka prava u subotu je priredila pravi mali performans ispred zgrade u kojoj živi saborska zastupnica Dalija Orešković. Uz razglas, stranačke zastave i domoljubne pjesme, među kojima i glazbu Marka Perkovića Thompsona, tridesetak okupljenih prozivalo je Orešković zbog njezina političkog djelovanja.

Predvodio ih je Dražen Keleminec, a kao povod za okupljanje naveli su, kako su rekli, njezine 'napade na dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona' te 'napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku'. No Orešković se nije povukla, izašla je pred zgradu, pogledala prosvjednike u oči i uputila im svoju poruku.

Pozvala ih je da umjesto pred njezinih 50 kvadrata počnu prosvjedovati protiv socijalne nepravde i pada životnog standarda.

- Vjerujem da će ministar policije Davor Božinović reći da je sva sreća da je ovaj prosvjed protekao mirno. Mislim, karikirano to kažem. Sama činjenica da su u državi u kojoj je u proteklih 35 godina bilo toliko puno korupcije, koja je izorana korupcijom, koja je uništena korupcijom netko došao na ideju da prosvjeduje ispred stana od 50 kvadrata u kojem živi jedna žena dovoljno govori o tome da tim ljudima 'kockice' u glavi nisu dobro posložene - izjavila je Orešković za HRT.

Cijelo događanje nadgledala je policija, a prosvjed je prošao bez incidenta.

- Od srca zahvaljujem svim djelatnicima temeljne i specijalne policije, njihova prisutnost dala je toliko potreban osjećaj sigurnosti mojoj obitelji, prijateljima, susjedima i svim ostalim građanima koji subotom prijepodne svojim poslom dolaze u blizinu ove zgrade. Hvala svima u ime pristojne, građanske Hrvatske! - napisala je Orešković u svojoj Facebook objavi.

U priču se uključio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je komentirao i pravo na okupljanje i retoriku saborske zastupnice. Podsjetio je da za javno okupljanje treba tražiti službenu dozvolu, a potom poručio:

- No, u kontekstu pitanja vezanog za Daliju Orešković, činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru jer se i danas dosta hrvatskih branitelja javilo i iskazalo nezadovoljstvo njezinom odnosom prema Domovinskom ratu i drugim pitanjima. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju - kazao je Medved.

Pravaši su se nakon kratkog performansa razišli, a Orešković poručila da je neće zastrašiti glasna glazba ni prosvjed ispod prozora.