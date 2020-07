Dalmacija 'lipa sa svake strane' nudi vam odmor daleko od stresa kakav i zaslužujete

Odmor u miru i tišini, uz dobro društvo i hranu, divan krajolik... sve to Dalmacija nudi. Jer baš to je odmor kakav zaslužujete. Na našem putovanju skoknut ćemo i do Splitsko-dalmatinske županije...

<p>Dalmacija je naš biser koji svakog gosta osvoji gradićima, malim mjestima, skrivenim uvalama, otocima… Nema priše u tom kraju, jer vrijeme je godišnjih odmora i sve je podređeno gostima. Ova godina jedinstvena je prilika da svoju zemlju doživimo upravo onakvu kakva je, bez gužvi na plažama i redova u destinacijama. Prilika koja će se teško ponoviti iduće godine. <br/> A osim ljepote, Dalmacija će vas osvojiti i kuhinjom. Nema do dalmatinske kuhinje, tako će svaki pravi Dalmatinac nahvaliti svoju kužinu. Šalu na stranu, kuhinja Dalmacije je uistinu zdrava. A svaka prava domaćica u kuhinji uvijek ima barem jednu bocu maslinova ulja. Jer riba i salata se nikad ne jedu bez kapljice maslinova ulja. No, osim ribe, Dalmatinci jako dobro pripremaju i meso. Uostalom, tu je i pršut bez kojeg teško može proći bilo koja fešta na moru. Odmor u miru i tišini, uz dobro društvo i hranu, divan krajolik... ono je što vam Dalmacija nudi. Jer baš to je<strong> <a href="https://www.24sata.hr/odmor-kakav-zasluzujete" target="_blank">Odmor kakav zaslužujete</a></strong>, što je i ime našeg posebnog specijala. </p><p>Na našem putovanju kroz Dalmaciju skoknut ćemo do <strong>Splitsko-dalmatinske županije </strong>i njezinih divota. Grad pod Marjanom ima mnoge poznate znamenitosti, ali Riva ipak ima posebno mjesto u životu Splićana. Tu su i otoci - Šolta, Brač, Hvar, Čiovo, Drvenik Veli, Vis, Paklinski otoci, Biševo, Zečevo. Lipote di god da se okreneš, rekli bi Dalmatinci. <br/> Ima tu još mnogo ljepota za koje smo čuli i odvest ćemo vas do njih, ali i do Nebeske šetnice na Biokovu. Riječ je o vidikovcu u obliku potkove, sa staklenom podlogom za hodanje, koja u najizbočenijoj točki u dužini od 12 metara natkriljuje litice Ravne Vlaške. S Nebeske šetnice pogled puca na Tučepe, Podgoru i Makarsku, dalmatinske otoke Hvar, Brač, Vis, Korčulu, Pelješac, a za posebno lijepog vremena, nakon što čuvena biokovska bura razbistri obzor, pogled seže do nepreglednih prostranstava.</p><p>Produžit ćemo i do <strong>Dubrovačko-neretvanske županije</strong> te posjetiti top mjesta. Biser Hrvatske, daleko poznat u cijelom svijetu i omiljeno odredište brojih posjetitelja je grad Dubrovnik. Otoci Korčula, Mljet, Lastovo, Šipan, Lopud, Koločep… divote su toga kraja koje morate vidjeti. Ne zaboravimo tu spomenuti ni Neretvu koja krije brojna mjesta koja se svakako isplati posjetiti. </p><p> Idemo i u Vrbovsko, a vidjet ćemo i Kamačnik, koji u samo tri kilometra pruža neopisiv doživljaj ljepote, ali i prirodne vrijednosti. Vidjet ćete i čari bajkovitog Zagorja, koje pruža mnoge zanimljivosti za sve uzraste. Savršena je prigoda i za posjet Vukovaru. Osim Dunava, tu je Vuka, na čijem se pješačkome mostu susreću Slavonija i Srijem; raj za gurmane i vinoljupce; oaza za ljubitelje aktivnog odmora, osame i uživanja u prirodi; ali i atraktivna destinacija kulturnog turizma.<br/> Obići ćemo vinske ceste na kojima se krije najbolji put za uživanje u okusima vina, samo izaberite kojom vinskom cestom želite zakoračiti… Sve su udaljene manje od sat vremena od Zagreba - ceste Svetog Ivana Zeline, Jastrebarskog i Samobora. U svakom od tih mjesta nalaze se i vinski muzeji, koje se svakako isplati posjetiti, ako već niste. Na našem putovanju pomoći će nam Putoholičari, mladi par, zaljubljenici u Hrvatsku te u domaću hranu i piće. Autori su mnogobrojnih putopisa i vlogova posvećenih poznatim i nepoznatim destinacijama diljem Hrvatske. Hrvatska je prepuna jedinstvenih doživljaja i uvijek postoji nešto novo za otkriti. </p>