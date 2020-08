Provedite vikend u Slavoniji uz Adrenalinski park, vrhunska vina i smuđa s roštilja

Naše voditelje, Putoholičare Ivu i Branka, pratimo na proputovanju Hrvatskom u jednom od najljepših europskih parkova prirode, Kopačkom ritu, a otkrivaju nam i vrhunsku gastronomiju erdutskog i iločkoga kraja

<p>Ako ne znate gdje provesti ostatak ljeta ili jesen, evo sjajnih ideja za cijelu obitelj. Naši Putoholičari Iva i Branko krenuli su na putovanje u dvije županije, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku, te posjetili destinacije koje ljepotom i sadržajem ostavljaju bez daha. Avanturu su počeli u <strong>Kopačkom ritu. </strong></p><p><a href="https://pp-kopacki-rit.hr/" target="_blank">Kopački rit</a> je veliko močvarno i poplavno područje između Dunava i Drave, a krase ga mnogi kanali, jezera, mrtvice, rukavci, sočna vegetacija u vodi i izvan nje. Ondje obitavaju gotovo sve vrste slatkovodnih riba koje postoje u Hrvatskoj, a ujedno je riječ o najvećemu mrijestilištu riba u srednjoj Europi. Ovaj park prirode prepun je sadržaja, <strong>pa tako možete unajmiti čamac i s dragom osobom otisnuti se na romantičnu plovidbu, </strong>a svakako ne smijete propustiti šetnju šetnicom Bijeli lopoč te posjet Kući u prirodi. Iva i Branko razgovarali su i s ravnateljem parka Tomislavom Bogdanovićem, koji je istaknuo da je njihova misija zaštita i senzibilizacija stanovnika te objasnio kako je to plavno područje izrazito bioraznoliko. </p><p>Za one željne adrenalina samo 11 km od šetnice, na sjevernom ulazu u <strong>Park prirode, u Zlatnoj Gredi nalazi se </strong><a href="https://zlatna-greda.org/" target="_blank">adrenalinski park.</a> Ako ste ikad sanjali o letu kroz prirodu na visini od devet metara, ovo je mjesto za vas. Iva i Branko isprobali su zip-line i doživjeli nezaboravno iskustvo. Put su nastavili prema Erdutu, gdje se nalazi jedan od najboljih i najvećih hrvatskih vinograda. </p><p><br/> <strong>Erdutsko vinogorje </strong>proteže se duž desne obale Dunava, od Aljmaša, preko Erduta, do Dalja. Erdutski vinogradi obrađuju najveći vinograd u Hrvatskoj površine 513 hektara, a jedna od atrakcija je svakako i najveća vinska bačva na svijetu u upotrebi, koja prima čak 75.000 litara. Bačva je uvijek puna i u njoj se nalazi graševina, a Putoholičarima je povjesničar i djelatnik <a href="https://www.erdutski-vinogradi.hr/index.php/hr/" target="_blank">Erdutskih vinograda</a> Hrvoje Pavić ispričao sve o detaljima koje je na nju urezao Tijardović te o podrijetlu popularnog špricera. Iz Erdutskih vinograda pruža se krasan pogled na Erdutsku kulu i veličanstveni Dunav. Tim bogatim krajem protežu se i Vinogorje Baranja i Vinogorje Srijem, kao i cijeli niz gurmanskih destinacija. </p><p>Putoholičari su posjetili i grad Ilok, najistočnije naselje Hrvatske, smješteno na uzvišenju pedesetak metara iznad desne obale Dunava. Oduševio ih je dvorac Odescalchi u kome se nalazi Muzej grada Iloka i gradska galerija, a doznali su i priču o najpoznatijem gospodaru grada Iloka, Nikoli Iločkom, koji je bio svojedobno i kralj, i ban, i vojvoda. </p><p>Uz prirodne i povijesne znamenitosti, Slavonija je raj za sladokusce. Tradicionalna domaća hrana ove regije jedinstvena je i nadaleko poznata, a specijaliteti poput slavonske šunke, čvaraka i kulena svjetski su prepoznate delicije. U hotelu Dunav naši Putoholičari Iva i Branko isprobali su, osim suhomesnatih jela, riblju ponudu te su se <strong>oduševili smuđem u kukuruznom brašnu</strong>. U iločkom se kraju oduvijek dobro i puno jelo, a izdašna priroda i dobar položaj na Dunavu omogućavali su da seljaci, obrtnici i gospoda ne oskudijevaju nego da postanu sladokusci i majstori spravljanja obroka. Šaran na rašljama, sirevi s paprikom i domaća slanina samo su neki od specijaliteta koji vas očekuju u tom bogatom kraju. </p><p>Obilazak istočne Slavonije Putoholičari se završili u Vukovaru, gdje im je Zoran Šimunović, kustos <a href="http://www.muzej-vukovar.hr/" target="_blank">Gradskog muzeja Vukovar</a>, ispričao priču o dvorcu Eltz. Od stručnog vodiča Siniše Đurića, Iva i Branko saznali su i priču o Vučedolu. Osim Vučedolske golubice, simbola grada, važna je i Vučedolska jarebica te <strong>Vučedolska čizmica jer upravo je tamošnje stanovništvo prvo nosilo prilagođenu lijevu i desnu cipelu</strong>, a proizveli su i prvo pivo u Europi te imali prvu serijsku proizvodnju alata.</p><p>Putoholičarima je ovo šesto putovanje Hrvatskom, nakon Zagorja, Vrbovskog i kanjona Kupe posjetili su Vinske ceste Zagrebačke županije, srednju Dalmaciju te Dolinu Neretve.</p>