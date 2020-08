Vukovar se mo\u017ee pohvaliti\u00a0tre\u0107om najve\u0107om crkvom u Hrvatskoj. S 58 metara du\u017eine, samo su\u00a0zagreba\u010dke i \u0111akova\u010dka katedrala du\u017ee od nje. Kraj crkve nalazi se Franjeva\u010dki samostan sv. Filipa i Jakova, unutar kojeg se nalazi jedna od najvrednijih starih knji\u017enica u Hrvatskoj.

Povijest Vukovara najčešće se spominje u kontekstu rata, no grad je to koji nudi mnogo više od poslijeratnih ožiljaka. Izdvojili smo pet manje poznatih zanimljivosti o Gradu heroju, koje će vam otkriti pravi duh Vukovara

<p>Vukovar se sve češće nalazi na turističkoj karti mladih posjetitelja, iz Hrvatske i okolnih zemalja, ali i šire. Razlog? Osim bogate povijesti i kulture, Vukovar nudi sve što je potrebno za vrhunski turistički provod. Za mnoge posebnosti, poput <strong>Vučedolske golubice</strong> ili bajkovitog <strong>Dvorca Eltz</strong> vjerojatno ste čuli, zato vam donosimo pet manje poznatih zanimljivosti o Vukovaru.</p><h2>Godišnje ga posjeti 300 riječnih kruzera</h2><p>Dunav je nakon Volge druga najduža europska rijeka. Izvire u Schwarzwaldu i sa svojih gotovo <strong>2900 kilometara</strong> obilazi deset zemalja te se u Rumunjskoj ulijeva u Crno more. Povezujući mnoge zemlje, ima odličan potencijal za riječni turizam, koji se u Vukovaru sve više razvija te je samo prošle godine grad posjetilo <strong>300 kruzera.</strong></p><p>Osim kruzerima, Dunavom se plovi <strong>panoramskim brodom</strong> Vukovar Waterbus, koji putnicima pruža uživanje u glavnim vukovarskim znamenitostima, a na raspolaganju su i manje brodice ili tradicionalne vukovarske brodice, tzv. <strong>čiklje. </strong>Cijelu vodenu avanturu možete zaokružiti i <strong>kupanjem u Dunavu </strong>na tzv. <strong>Vukovarskoj adi,</strong> odnosno riječnom otoku udaljenom samo pet minuta vožnje čamcem od središta grada.</p><h2>Svjetski street art umjetnici oslikali su grad</h2><p>Od 2016. godine grad je domaćin festivala <strong>VukovART</strong>, koji je dosad okupio najpoznatija imena svjetske street art scene kako bi grad pretvorili u svojevrsnu galeriju na otvorenome. Dosad je sudjelovalo deset vrhunskih svjetskih muralista, šest <strong>3D anamorfnih umjetnika</strong> te je ukupno izrađeno 18 street art djela, koje možete pronaći po cijelom Vukovaru.</p><p>Cijela ideja za ovaj festival rodila se u proljeće 2016. godine kad je jedini hrvatski 3D street umjetnik, <strong>Filip Mrvelj</strong>, oslikao 3D sliku <strong>"srušenog mosta"</strong>, koja je postala atrakcija za Vukovarce, ali i druge znatiželjne posjetitelje. Festival promiče Vukovar kao mjesto koje prihvaća sve umjetnike, odmiče grad od rata i stvara pozitivnu priču. </p><h2>Kuća prvog hrvatskog nobelovca</h2><p>Prvi hrvatski nobelovac <strong>Lavoslav Ružička</strong> rođen je u Vukovaru 1887. godine. Ondje je živio do svoje četvrte godine, kad se obitelj seli u Osijek. U Karlsruheu upisuje <strong>studij kemije</strong>, za koji se pretpostavlja da ga je upisao kako bi nakon povratka u Osijek mogao raditi u osječkoj tvornici šećera.</p><p>Tijekom impresivne karijere u doticaj dolazi s kemijom terpena, koji je važan u <strong>industriji parfema. </strong>Uspješno je sintetizirao i <strong>spolne hormone, </strong>androsteron i testosteron,<strong> </strong>nakon čega njegov laboratorij u Zürichu postaje vodeći na polju organske kemije.<strong> </strong>Godine 1939. s<strong> Adolfom Butenandtom </strong>dobiva <strong>Nobelovu nagradu </strong>za kemiju.</p><p>Godine 1940. izabran je za počasnog člana JAZU, počasnog doktora Hrvatskog sveučilišta te počasnim građaninom Vukovara. Objavio je <strong>580 znanstvenih radova, </strong>a 1976. godine umro je u Zürichu u 90. godini. Njegova rodna kuća pretvorena je u spomen-muzej.</p><h2>U gradu je jedna od najvrednijih starih knjižnica u Hrvatskoj</h2><p>Vukovar se može pohvaliti trećom najvećom crkvom u Hrvatskoj. S <strong>58 metara dužine</strong>, samo su zagrebačke i đakovačka katedrala duže od nje. Kraj crkve nalazi se Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova, unutar kojeg se nalazi jedna od n<strong>ajvrednijih starih knjižnica u Hrvatskoj.</strong></p><p>Prije razaranja i potpune devastacije<strong> u vrijeme Domovinskog rata</strong>, franjevački samostan s crkvom bio je najstariji očuvani barokni spomenik i uopće najstarija vukovarska građevina, a knjižnica je tad posjedovala <strong>17.000 svezaka. </strong>Danas su preostale vrijedne inkunabule, knjige hrvatskih pisaca iz vremena do 1850., poznate pod nazivom <strong>Rarissima Croatia</strong>, te mnoge druge knjige koje datiraju iz razdoblja do 1600. godine.</p><p>Kompleks je obnovljen i registriran kao spomenik kulture A kategorije, a knjige su restaurirane, katalogizirane i digitalizirane te izložene za posjetitelje u novoj knjižnici.</p><h2>Vukovar je europska kolijevka piva</h2><p>Pet kilometara nizvodno od Vukovara smješten je Vučedol, arheološki lokalitet iz neolitika. Ondje su živjele indoeuropske civilizacije, koje su između 3000. i 2500. god. pr. Kr. proizvodile -<strong> pivo. </strong>Prema tome, može se reći da je Vukovar zapravo europska kolijevka piva. Danas se najbolje pivo u gradu pije u <a href="https://www.facebook.com/Vukovarsko-Pub-293246937952806" target="_blank"><strong>Vukovarsko pubu</strong></a> na korzu, gdje imate priliku kušati <strong>Vukovarsko pivo.</strong></p><p>Danas se Vukovar i dalje brine za svoju gastronomiju. U vukovarskim restoranima nude najfinije specijalitete Srijema i Slavonije, poput tradicionalnog čobanca, salenjaka i gužvare u poznatom izletištu <strong><a href="http://www.izletiste-gondola.eu/hr/" target="_blank">Gondola</a></strong> u Sotinu. Tko želi kušati tradicionalni fiš ili riblju platu od šarana, soma ili smuđa, neka se zaputi u restoran <strong><a href="http://www.facebook.com/restoranmornarvukovar/" target="_blank">Mornar</a></strong> na obali Dunava.</p><p>Zahvaljujući zadruzi <strong>Vrhunsko vukovarsko,</strong> vukovarske proizvođače i obiteljska poljoprivredna gospodarstva možete podržati kupnjom njihovih proizvoda putem <strong><a href="https://vrhunskovukovarsko.hr/" target="_blank">web stranice</a>.</strong> U ponudi su sjajna vina, poznati kulen, slanina, čvarci, kozji i kravlji sirevi, ali i zlatovezi, torbe, suveniri... Zadruga uskoro otvara i vinski podrum te food&wine; terasu u baroknoj jezgri grada.</p>