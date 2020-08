\u2013 Imotska krajina nam je postala fokus posljednjih dana. Radi se o mladim s blagim ili neprimjetnim simptomima.

Mladi svakodnevno imaju ogroman broj kontakata. O\u010dekujemo bla\u017ei porast sljede\u0107ih dana. Te\u0161ko je detektirati sve kontakte svih mladih osoba, oni su vrlo aktivni i \u010desto zaborave s kim su se sve dru\u017eili. Prvenstveno se radi o ro\u0111endanima, svadbama, obiteljskim okupljanjima. Novoobljeli su skoro svi mladi! Nekad kroz 5-6 dana saznamo kontakte tj mo\u017eebitni izvor zaraze.

Kao epidemiolozi svakoga dana poku\u0161avamo uspostaviti kontakte, djelujemo edukativno, mediji djeluje edukativno. Odgovornost je na svakom roditelju, djetetu, mladoj osobi. Nemamo pravo prekinuti \u017eivot mladoj osobi, ali trebali bi malo vi\u0161e voditi ra\u010duna o sigurnosti, poku\u0161ati smanjiti broj kontakata nakon dru\u017eenja. Virus sada cirkulira me\u0111u mladom generacijom.

U Imotskom imamo blizu susjednu dr\u017eavu, kontaktu su \u010desti i aktivni. Puno ljudi imaju dvojno dr\u017eavljanstvo, mnogi imaju ku\u0107e na moru. Ogromna je fluktuacija ljudi. Detektirali smo odre\u0111ena okupljanja.

Ne mislim da su Dalmatinci prepu\u0161teni, kolega Capak je to mo\u017eda u \u0161ali rekao. Na\u0161 \u017eivot je puno obimniji tijekom ljeta nego u unutra\u0161njosti. Imamo ogroman broj ljudi koji boravi tijekom ljeta. Istra je ipak udaljeniji dio. Govorim o Dalmaciji kojoj gravitira puno ve\u0107i dio ljudi koji \u017eive u rubnim podru\u010djima.

\u0160to se broja testiranja trenutno zbog cijele situacije obavljamo velik broj testiranja. Imamo iste kapacitete kao i prije Covida. Prilago\u0111avamo se, imamo sve ve\u0107i interes, nastojimo ga zadovoljiti \u2013 ne samo za gra\u0111ane koji moraju na operaciju, na broj, nego i za turiste koji trebaju potvrdu. Unaprijed se ispri\u010davam ako postoje \u010dekanja, radimo najbolje \u0161to mo\u017eemo. O\u010dekujem do idu\u0107eg tjedna da \u0107emo poja\u010dati kapacitete i imat \u0107emo oko 1000 testiranih osoba, a to \u0107e biti dovoljno za zadovoljiti kapacitete.

Svakog dana se brojevi testiranih stranaca pove\u0107avaju, ljudi nas kontaktiraju mobitelom, mailom\u2026

\u0160to se ti\u010de rada, desetak dana godi\u0161njeg smo svima omogu\u0107ili. Od ponedjeljka svi radimo. U tijeku je nabavka jednog informati\u010dkog rje\u0161enja da ne moramo samo mi epidemiolozi sve iznijeti.

Sada su ljudi vi\u0161e na otvorenom i koli\u010dine viruse koje ljudi primaju su manje nego zimi. Ne smijemo zaboraviti da imamo tradicionalne obitelji, mladi nam du\u017ee \u017eive nego s uku\u0107anima.

Medijima se potom obratio na\u010delnik \u017dupanijskog sto\u017eera civilne za\u0161tite, Luka Br\u010di\u0107.

Imotski \u0107e danas poduzeti neke mjere poput onemogu\u0107avanja rada kafi\u0107a na zatvorenom, ne\u0107e se dozvoliti ve\u0107i broj na okupljanjima, na sahranama ne\u0107e biti mogu\u0107e \u017ealovati se.

Ne mislim da su Dalmatinci problem, na\u0161 problem je mediteranski, no svugdje postoje neodgovorni ljudi. Ne mogu se slo\u017eiti s tom konstatacijom. Mi ponavljamo da veliki broj cirkulira \u017eupanijom, imali smo velik broj mladih turista. U Dalmaciji je velik broj klubova gdje se okupljaju mladi ljudi.

Osje\u0107a li se Sto\u017eer odgovorno \u0161to se mjere nisu provele kada je ve\u0107 broj po\u010deo rasti?

\u2013 Ako mislite na no\u0107ne klubove, Nacionalni sto\u017eer je donio ograni\u010denje njihovog rada. Sve mjere koje su donesene, lokalni sto\u017eeri ih prate i implementiraju.

Kakva je suradnja sa splitskom Sto\u017eerom?

\u2013 Dobro je da su sastali i dali sugestije. Svak je u svojoj domeni pozvan na odgovornost. Dali su prijedlog da broj ljudi koji \u0107e raditi u kontrolama bude pove\u0107an, shodno tome se uklju\u010dio Dra\u017evni inspektorat.

Ne skrivamo bilo \u0161to, cijelo vrijeme smo transparentni.

Ne smatram da je Hrvatska kolarealna \u017ertva SD\u017d, mi smo ostvarili ogroman udio u hrvatskom turizmu. Mogu\u0107e je da \u0107e se neke mjere ipak radikalizirati bude li potrebe.

Za komentar Capakove izjave, da su Dalmatinci malo opu\u0161teniji i da se pona\u0161aju kao da zaboravljaju da je epidemija, pitali smo i Luku Br\u010di\u0107a, na\u010delnika Sto\u017eera civilne za\u0161tite Splitsko-dalmatinske \u017eupanije.

Poslao nam je odgovor koji prenosimo u cijelosti:

- Mo\u017eda je takva percepcija da su Dalmatinci le\u017eerniji, me\u0111utim Splitsko-dalmatnska \u017eupanija kao turisti\u010dka destinacija u proteklom periodu imala je gotovo udvostru\u010den broj ljudi koji su prebivali na njenom podru\u010dju. Tako\u0111er, u ovom ljetnom periodu Splitsko-dalmatinska \u017eupnija ima najve\u0107i broj no\u0107nih klubova koja su se pokazala kao mjesta pogodna za \u0161irenje infekcije covid 19.

- Unato\u010d navedenim specifi\u010dnostima Sto\u017eer civilne \u00a0za\u0161tite Splitsko-dalmatinske \u017eupanije u suradnji sa lokalnim sto\u017eerima i Nacionalnim sto\u017eerom civilne za\u0161tite RH provodi \u00a0sve epidemiolo\u0161ke mjere kojima je svrha dobrobit op\u0107eg zdravstvenog stanja stanovnika i svih onih koji borave na podru\u010dju Splitsko-dalmatinske \u017eupanije.



'Dalmatinci nisu neodgovorni niti su problem, Capak se šalio'

Očekujemo blaži porast sljedećih dana. Teško je detektirati sve kontakte svih mladih osoba, oni su vrlo aktivni i često zaborave s kim su se sve družili, upozorili su iz stožera

