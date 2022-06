Damir Bajs: Treba naći krivca za pomor pčela na Bilogori

Saborski zastupnik Damir Bajs upozorio je u četvrtak, u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, na najnoviji pomor pčela na Bilogori te pozvao resorno ministarstvo da utvrdi krivca kao se to više ne bi ponavljalo.

„Prije dvije godine usmrćeno je 57 milijuna pčela na području Hrvatske, prije dva mjeseca 700 košnica u Međimurju, a prije dva tjedna milijun pčela na Bilogori”, kazao je Bajs u slobodom iznošenju stajališta u Hrvatskom saboru.

Pozvao je Ministarstvo poljoprivrede da "konačno počne" primjenjivati zakone i da utvrdi krivca kako se to više ne bi ponavljalo.

Bajs je pritom izjavio kako je za pomor pčela prije dva tjedna utvrđeno da su krivac zaštitna sredstva i da je tada, kako je kazao, Ministarstvo reklo kako će to spriječiti i da se to više neće događati, no ponovilo se na Bilogori.

Katarina Nemet (Klub zastupnika IDS-a) u govoru na slobodnu temu uz riječi „držim fige” podržala je službenike i namještenike zaposlene u pravosuđu, koji su u ovaj tjedan prosvjedovali nezadovoljni svojim položajem i materijalnim pravima.

Od 7.748 službenika i namještenika u pravosuđu, njih gotovo 6.000 ima neto plaću manju od 5.500 kuna, navela je Nemet napomenuvši kako je to daleko ispod prosječne plaće u Hrvatskoj.

Zbog niskih primanja i prevelikog opsega posla zaposleni službenici odlaze, nedostatak sudskih zapisničara i drugih profila zaposlenika je alarmantan, a za raspisane natječaje nema zainteresiranih, rekla je Nemet upitavši Vladu i ministra pravosuđa Ivana Malenicu kao misle osigurati stabilno i sigurno okruženje za učinkovitiji rad pravosudnih tijela kada im u tim tijelima rade službenici kojima plaća nije dostatna ni za pokriće osnovnih životnih potreba.

Poručila im je da ovotjedni prosvjedi ozbiljno shvate, kao "žuti karton" te da kroz dijalog iznađu zadovoljavajuće rješenje.

Ante Kujundžić (Klub Mosta) u iznošenju stajališta spočitnuo je HDZ-u da je „okrenuo leđa” Imotskoj krajini „zbog višegodišnjeg nečinjenja”.

Niz godina tom kraju obećava se brza spojna cesta, ukradeno mu je rodilište, sud, u 30 godina iseljeno je više od 10 tisuća građana a lokalne jedinice prepuštene su same sebi, naveo je Kujundžić poručivši kako je pitanje kada će Imotska krajina tom HDZ-u „okrenuti leđa i dati palac dolje”.

