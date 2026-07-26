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Damir Bakić: Da, pozdrav 'Za dom spremni' treba zabraniti

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 8 min
Damir Bakić: Da, pozdrav 'Za dom spremni' treba zabraniti
24SATA Zagreb: Saborski zastupnik stranke Možemo Damir Bakić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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NOVI EXPRESS Saborski zastupnik stranke Možemo! govori o koaliciji sa SDP-om, napadima iz HDZ-a, aferi Hipodrom, šovinizmu i izbornim planovima

Damir Bakić, saborski zastupnik stranke Možemo!, u velikom razgovoru za Express poručuje da pozdrav “Za dom spremni” treba zabraniti. Govori o šovinizmu u Hrvatskom saboru, suradnji Možemo! i SDP-a te o tome koja će stranka dati kandidata za premijera. Odgovara i na optužbe HDZ-a upućene zagrebačkoj gradskoj vlasti, kao i na mnoga druga aktualna pitanja.

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Komentari 37
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