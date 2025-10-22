Damir Keleminčić je za ubojstvo susjede dobio 35 godina!

Damir Keleminčić je za ubojstvo susjede Slavojke Senišin dobio 35 godina! Tako je odlučio Županijski sud u Zagrebu, na kojeg je Keleminčić u srijedu došao sa slobode, a otišao u policijskoj marici. Prema optužnici, u razdoblju od početka rujna do 5. studenoga 2011. prišao je susjedi i zadavio je žicom. Ruke joj je svezao samoljepljivom trakom, tijelo umotao u dva tepiha i bacio ga u bunar na svom imanju u Prečnom. Na njeno tijelo je bacio građevinski materijal, a kasnije je pomaknuo i bunarsko okno da ne bude sumnjivo. Sve to kako bi prisvojio njen stan u kući koju su dijelili.

Uhićen je prije više od tri godine, a u rujnu mu je istekao istražni zatvor pa je pušten na slobodu. Presudu je tad uspio odgoditi i pravnim manevrom. Naime, na ročištu u rujnu umjesto završnih riječi uoči izricanja nepravomoćne presude, otkazao je punomoć tadašnjem odvjetniku Arnoldu Čadi, koji ga je od samog početka pratio. Iako je nakon toga Keleminčić iskazao želju da ima odabranog odvjetnika, peteročlano sudsko vijeće odredilo mu je branitelja po službenoj dužnosti.

U srijedu ujutro došao je u pratnji odvjetnika Hrvoja Korše koji je probao uvesti nove dokaze, tvrdnju da su ga policajci maltretirali i nezakonito držali 15 sati prije uhićenja. Međutim, to što je bio u policiji, pa na iskapanju tijela nesretne starice i očevidu, ne znači da je bio uhićen sve to vrijeme.

- Nije sporno vrijeme uhićenja, sve lijepo piše u spisu. On nije bio uhićen sve do 21 sat i 45 minuta, kad je otkopano tijelo nesretne starice. To što je netko u policiji, ne znači da je uhićen, i kolega to dobro zna. Čak ga nisu vozili u marici! To što te činjenice ne odgovaraju okrivljeniku, nije briga suda - rekla je tužiteljica.

Problematizirao je i mjere nadzora i prisluškivanja. I sam Keleminčić, koji po svojim riječima ima rak prostate, žalio se sutkinji na policijski tretman.

- Ti pozivi mom ocu i odvjetniku, to je bilo jer me je policija mobingirala. Uzimali su mi i vraćali mobitel, govorili koga da zovem. Moj otac u tom trenu ima 94 godine, danas 97. Rekli su mi da su u Heinzlovoj (policiji op.a.) i moji sinovi i da ako ne priznam, i oni idu sa mnom u zatvor na tri godine - rekao je.

Sud na to nije pristao, pa su donijeli nepravomoćnu presudu.