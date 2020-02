Damir Škaro nije došao: Sud će odlučiti o optužbi za silovanje

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podiglo je u studenom prošle godine optužnicu protiv Damira Škare, bivšeg predsjednik Autokluba Siget i bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a.

Terete ga za spolno uznemiravanje i silovanje zaposlenice Autokluba Siget. Sad se čeka odluka optužnog vijeća suda o potvrdi ili odbacivanju optužnice.

Damir Škaro nije došao na sud, nije ni obvezan doći na optužno vijeće, stigao je njegov odvjetnik Krešimir Krsnik, kao i odvjetnica žrtve Morana Rabar.

'Majko, ja ne mogu sama protiv njega'

Podsjećamo, policija je Škaru uhitila tek nakon što je slučaj objavljen u medijima. Žrtva je sve ispričala u emisiji Provjereno.

U istražnom zatvoru Škaro je proveo nešto manje od dva mjeseca, dok nisu ispitani svi svjedoci važni za rasvjetljavanje optužbi.

- Ona je još u strahu, gotovo i da ne izlazi iz kuće, a kad ide negdje, stalno se osvrće prati li je netko. Vidite, ona je samohrana majka te se boji i za djecu. Zbog toga ga nije prijavila isti dan, odmah poslije događaja, jer je mislila da ne može sama protiv njega. Znala mi je reći: ‘Majko, ti ne znaš tko je on, s kime je sve povezan. Ja ne mogu sama protiv njega’ - rekla nam je majka žene koja je Damira Škaru optužila za silovanje.

Pitanje je bi li žrtva imala snage prijaviti ga da to nije učinila njezina liječnica, kojoj se povjerila dva dana nakon događaja. Njezina majka je zahvalna liječnici opće medicine koja je policiji prijavila sumnju u silovanje, a vjeruje da su važnu ulogu odigrali i mediji, zbog kojih se slučaj nije mogao tako lako 'sakriti'.

- Njegov odvjetnik Krešimir Krsnik podnio je kaznene prijave protiv moje kćeri, novinara i urednika emisije ‘Provjereno’, no da nije bilo njih i da ona nije javno progovorila, pitanje je bi li se išta pokrenulo - rekla je majka.

Ona i njezin suprug su zabrinuti i za unuke, koji su čuli dio razgovora majke s jednim od zaposlenika kluba kojemu se požalila na napastovanje te su je vidjeli uplakanu.

- Djeca su plakala, rekla su da se boje ići u školu. Za njih je to bio veliki šok. Nama je sasvim svejedno hoće li on dobiti jednu ili dvanaest godina zatvora. Očekujemo, nadamo se, da će institucije ipak odraditi svoj posao i želimo da to što prije završi kako bismo mogli nastaviti s našim životima - dodala je majka.

Njezina kćer više ne radi u AK Siget.

- Ugovor joj je istekao 31. prosinca prošle godine i nisu joj ga produljili. Nije nas to iznenadilo, vjerojatno su samo čekali da istekne kako bi je se mogli riješiti - uvjerena je majka žrtve.