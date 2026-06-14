Dan kada su udareni temelji kulta reprezentacije. Pogodite tko je bio najvatreniji navijač
Glavni tajnik Saveza, Ante Pavlović, preuzeo je golemu odgovornost i potpisao dozvolu za odigravanje meča, prijavivši ga izravno FIFA-i. Učinio je to potpuno samostalno, u apsolutnoj tajnosti, iza leđa nogometnih struktura u Beogradu.
Kao što je to rat, poslije toga je sport područje preko kojega se narodi prepoznaju”, kazao je svojedobno dr Franjo Tuđman, nogometni fanatik, strastveni Dinamovac. Jednom je zgodom, pripovijedao nam je poznati glumac koji je s njim odlazio na stadion, Tuđman na utakmicu došao u društvu sa Ivanom Šiblom. Plastične sjedalice još nisu bile postavljene, pa su morali sjesti na goli beton. “Morat ćeš se na to priviknuti”, kazao je Šibl Tuđmanu, aludirajući – to je bilo 1971., na perspektivu zatvora...