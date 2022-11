Dan nakon što je njihov vlak umalo izazvao tragediju kažu: 'Bio je ispravan prošli mjesec'

Društvo Pružne građevine svakodnevno obavlja radove na pruzi i pri tome obavlja vožnje vlakova. Sva željeznička vozila u našem društvu imaju važeće revizije, odnosno tehnički pregled željezničkog vozila, u suprotnom ne bi imali pristupa u prometovanju na javnoj mreži HŽ-a. Vozila koja su 23. 11. 2022. godine bila u vlaku obavila su kontrolni pregled prošli mjesec te su na istom bila ispravna - kažu nam iz Pružnih građevina dan nakon što je njihova lokomotiva s deset vagona prošla kroz crveno i uspjela se zaustaviti tek ispred putničkog vlaka u Lekeniku. Prema neslužbenim informacijama, sustav kočenja je zakazao, no je li to bio uzrok i kako je do ove iznimno opasne situacije došlo tek utvrđuju nadležna tijela.