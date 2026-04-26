DAN NAKON UŽASA 24sata u Washingtonu: 'Napadač je tu bio gost, imao je i sačmaricu...'

Cijeli kvart u Washingtonu bio je blokiran već oko 15 sati. Riječ je o elitnom dijelu grada u neposrednoj blizini veleposlanstava, odnosno čuvenom Embassy Rowu, čije su ulice bile preplavljene policijskim patrolama i agentima tajne službe. Dok su gosti pod strogim osiguranjem pristizali u svečanim toaletama, ispred hotela Washington Hilton, u kojem je predsjednik SAD-a Donald Trump organizirao gala večeru s medijskim djelatnicima, stajali su prosvjednici s palestinskim zastavama.

'Počeli su pristizati ljudi u svečanoj odjeći'

Mi smo otišli na večeru nekoliko ulica dalje. Pri povratku prema hotelu vidjeli smo helikopter koji je nadlijetao područje, no prosvjednika više nije bilo, atmosfera je bila znatno mirnija nego ranije. Tek nakon što sam se vratila u sobu i upalila televizor, vidjela sam prijenos uživo: u hotelu gdje se održavala večera došlo je do pucnjave. Kako u prvih sat vremena nije bilo službenih informacija, odlučila sam otići bliže hotelu kako bih iz prve ruke vidjela što se događa.

Već je pao mrak. Zrakom je parala buka helikoptera, a posvuda su bljeskala rotacijska svjetla policijskih automobila. Čim me policija primijetila, zamolili su me da se vratim u hotel. Na moj upit zašto, kratko su odgovorili kako trenutačno ne mogu davati objašnjenja, ali da je to za moju osobnu sigurnost. Vratila sam se, a svega dvadesetak minuta kasnije u naš su hotel počeli pristizati ljudi u svečanoj odjeći. Bili su to uzvanici koji su uspjeli pobjeći s večere, dok su drugi ostali blokirani u dvorani.

'Moj suprug je još unutra!'

- Čulo se nešto poput pucnja, a osiguranje je odmah povikalo: ‘Ostanite dolje!’. Pucanj je bio prigušen i isprva nisam bio siguran o čemu je riječ, tek sam kasnije na vijestima vidio što se zapravo dogodilo - ispričao nam je jedan od uzvanika.

Druga žena, koja je stigla nekoliko minuta nakon njega, uspjela je pobjeći kroz izlaz za evakuaciju. Bila je preplašena i u šoku.

- Ljude i dalje drže zatvorene u dvorani, moj suprug je još unutra - rekla je žena.

'Kakva večer u Washingtonu'

To je bilo oko 21.30 sati po lokalnom vremenu, oko sat vremena nakon što je predsjednik Trump evakuiran s mjesta događaja. Sljedeće jutro, u nedjelju, na mjestu događaja i dalje je sve bilo ograđeno. Mirno je, tek nekoliko novinara je izvještavalo ispred hotela u kojemu je u subotu navečer 31-godišnji Cole Tomas Allen ispalio hice. Uz samoga predsjednika, u dvorani su bili i njegova supruga Melania, potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i brojni drugi državnici. Mnogi uopće nisu shvatili što se događa, a da nije riječ o pucnju u prvi mah pomislio je i sam Trump, koji se u svojim objavama nakon pokušaja atentata trudio ostati sabran i samouvjeren.

- Kakva večer u Washingtonu. Tajna služba odradila je fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je uhićen, a ja sam preporučio da predstava ide dalje - objavio je Trump nakon pucnjave.

No sigurnosne službe otkazale su daljnje druženje. Umjesto toga, novinarke u večernjim haljinama i njihovi muški kolege u smokinzima pozvani su na konferenciju za novinare u Bijelu kuću. Trump nije izgledao ležerno kao što je zvučala njegova prva objava. Zabrinut i ozbiljan grčevito se hvatao za pozornicu. Prilično šokiran bio je i državni tajnik Marco Rubio, baš kao i potpredsjednik J.D. Vance. Prva dama SAD-a, koja se poslovično drži hladno, bila je vidno potresena.

Imao je sačmaricu, pištolj, noževe

- Sjedili smo jedno pored drugoga, prva dama s moje desne strane, i čuo sam zvuk. Pomislio sam da je to pladanj koji pada. Melania je odmah rekla da je to bio ‘loš zvuk’ - rekao je Trump.

Napadač se, kako pišu američki mediji, u hotel, naoružan do zuba, prijavio kao gost. Policija je objavila da je imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Jedan hitac pogodio je pripadnika sigurnosne službe. Spasila ga je pancirka. Gosti su vrištali i skrivali se ispod stolova. Sigurnosne službe američkog predsjednika napadača su ubrzo svladali. Nakon što je uhićen, policiji je rekao da su mu meta bili američki dužnosnici. Izlazak pred sud očekuje ga u ponedjeljak, a suočit će se s dvije optužbe - za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta.

'Osjetili smo miris baruta...'

Trump je osumnjičenika opisao kao “vrlo bolesnu osobu” i “nasilnika” koji je napao američki Ustav, a na pitanje novinara vjeruje li da je on bio meta napada odgovorio: “Pretpostavljam”.

Novinari koji su bili unutar dvorane odmah su izvijestili o događaju. Producent Al Jazeere, Chris Sheridan, rekao je da vjeruje da je čuo pet pucnjeva ispred plesne dvorane.

- Osjetili smo miris baruta. Odmah smo se bacili na tlo. Bilo je točno iza mene. Nisam mogao reći koliko metara dalje, ali definitivno je bilo iza vrata ulaza u plesnu dvoranu - rekao je Sheridan.

Ključno svjedočanstvo dala je Helen Mabus, volonterka na događaju, koja je vidjela napadača neposredno prije napada.

- Bio je u toj sobi. Izvadio je oružje iz torbe ili nečega i potrčao prema stepenicama koje vode dolje u dvoranu. Činilo se kao da je pucao na sve strane - ispričala je za New York Post.

Novinar Guardiana, David Smith, koji godinama prati Bijelu kuću, rekao je da su scene bile kao iz filmova.

- Bum! Bum! Što je to bilo? Gdje je to bilo? U 20.36 panika i kaos vladali su u golemoj plesnoj dvorani hotela Washington Hilton. Muškarci su trčali i čuli su se povici: ‘Dolje!’ i ‘Ostani dolje!’. Vidio sam goste kako zaranjaju pod okrugle stolove. Agenti Tajne službe jurili su kroz sobu vitlajući oružjem. Zavladala je jeziva tišina. Dok sam ustao da pogledam podij, Donald i Melania Trump već su odvedeni - piše Smith dodajući kako je hotel trebao biti najsigurnija lokacija u Americi, a to nije bila.